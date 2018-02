Quand on redistribue du pouvoir d’achat, c’est une bonne nouvelle. Sauf pour les financiers... et ils nous le font payer

La redistribution de pouvoir d’achat, c’est pourtant une bonne nouvelle. Que ça passe par les salaires, les bonus, l’intéressement ou les transferts fiscaux, la hausse des revenus des ménages est plutôt vertueuse en période de croissance forte comme c’est le cas actuellement.

Et bien, les financiers accrocs à la spéculation s’en inquiètent au point d’affoler tout le monde. Incompréhensible. Cette semaine, ils ont failli faire sauter la bourse.

L’explication mérite pourtant une analyse de détail. Dans la plupart des pays occidentaux, les responsables économiques ont pris conscience que, pour amortir les effets pervers de la mondialisation, il leur fallait redistribuer en pouvoir d’achat des fruits de cette évolution.

Le mouvement est venu du monde de l’entreprise. Les patrons et les actionnaires éclairés.

Cette mutation mondiale a entrainé des suppressions ou des transferts d’emplois et créé un climat de stress d’autant plus fort que globalement, il n’y a pas eu de hausse sensible du pouvoir d’achat, sauf pour ceux qui ont profité de cette mondialisation et cette modernité digitale. Du coup, on assiste à une aggravation des inégalités entre ceux qui avaient un job et ceux qui n‘en ont pas ou plus. Entre ceux qui étaient déjà riches avant qui se sont enrichis encore plus, et ceux qui se sont appauvris.

Ce phénomène a touché tous les pays développés d‘où les vagues de populisme qui se sont formées d’élection en élection en poussant aux portes du pouvoir les partis extrémistes et leur discours programmé très démagogique. D’où l‘arrivée de l’extrême droite partout en Europe. D’où le Brexit ou l’élection de Donald Trump aux USA. D’où la poussée du régionalisme, du nationalisme et des courants identitaires. D’où la recherche de bouc émissaires et les chasses aux élites partout dans le monde.

La réponse apportée par beaucoup de responsables de grandes entreprises a été d’amorcer un processus de redistribution de revenus, sous formes de salaires, de bonus, d’intéressement ou de transferts sociaux.

Le problème est que toutes les économies ne peuvent pas le faire. Celles qui ont amélioré leur compétitivité peuvent desserrer leur politique de salaire. Celles qui n’ont pas crée de compétitivité doivent faire appel à l’Etat pour obtenir des allègements fiscaux.

Du coup, ces politiques de pouvoirs d’achat, par exemple, ne sont pas sans déstabiliser les marchés financiers comme ça a été le cas en début de semaine à New-York.

Aux Etats-Unis, Donald Trump a donné un signal fort en créant un choc fiscal favorable aux entreprises. La majorité d’entre elles a organisé un transfert de moyens vers des hausses de bas salaires en particulier, ce qui a aussi permis de répondre au marché de l’emploi très tendu. L’effet pervers aura été d’accréditer un risque d’inflation ce qui, combiné à la hausse des taux, a inquiété les acteurs du monde financier et alimenté une volatilité désastreuse pour les placements. D’où le mini krach. Et l’inflation impliquant forcément la volatilité, on en est au mini krach provoqué par la montée des risques liée à cette volatilité extrême des marchés. Alors qu’au fond, la raison première du déséquilibre, la hausse des salaires était plutôt une bonne nouvelle.