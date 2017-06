Ce qu'on sait désormais des terroristes de Londres et des erreurs qui ont (encore) empêché de les arrêter à temps

Que sait-on sur les trois auteurs de l'attentat de Londres de samedi soir qui ont fauché avec une camionnette des piétons sur le London Bridge puis poignardé des passants dans le quartier de Borough Market avant d’être abattus par la police 8 minutes plus tard ? Tout d’abord, l'attaque, qui fait 7 morts et une cinquantaine de blessés, dont 36 restent hospitalisés, a été revendiquée par l’Etat islamique. Elle participe de la stratégie réticulaire du « terrorisme de 3ème vague » conçu par le penseur jihadiste Abou Moussab Al-Suri et l’ex-porte-parole de Daesh, Al-Adnani, qui consiste à appeler tous les radicalisés et psychopathes islamistes potentiels à tuer « n’importe comment, n’importe qui n’importe où » afin de « semer la peur dans le cœur du maximum de mécréants ».

Ensuite, les deux premiers auteurs identifiés (sur trois) sont soit très bien connus des services britanniques soit bien identifiés par leur entourage, notamment dans le quartier de Barking (Est de la capitale), où la police a arrêté plusieurs personnes. C’est dans ce quartier populaire, majoritairement habité par des personnes issues de l’immigration extra-européenne et musulmane, que sévissaient en toute liberté et impunité les terroristes, notamment le plus connu d’entre eux.

Un profil type du terroriste de « troisième vague »

Bien qu’on en sache encore assez peu sur les détails du troisième terroriste, l’identité des deux premiers permet déjà de confirmer le « profil-type » conforme à celui des terroristes qui ont sévi les mois et années précédentes à Paris, Bruxelles, Nice, Berlin ou Manchester, qui étaient presque tous connus des services de police et qui ont tous profité du laxisme judiciaire, de la réduction d’effectif de police, des manquements des services de renseignement ainsi que de la liberté de prêcher et de radicaliser.

-Khuram Shazad Butt : le premier terroriste identifié, 27 ans, fils de réfugiés pakistanais né au pendjab (Pakistan), devenu britannique, était connu des services de renseignements dont le MI5. Egalement appelé “Abz”, ses voisins le décrivent comme un supporter de l’équipe Arsenal « poli et amical », invitant souvent le voisinage à des barbecues puis jouant avec les enfants du quartier en leur donnant des bonbons dans le parc situé tout près. Les premiers à l’avoir signalé aux autorités étaient justement des parents inquiets de voir leurs enfants désireux de se convertir après avoir subi son prosélytisme sectaire. Marié et père de deux enfants, Butt se comportait comme un membre de secte et il fréquentait le centre de « Oummah fitness islamique », où il faisait aussi du taekwondo et du kick boxing. Après avoir eu une altercation avec un imam, tout comme le kamikaze anglo-libyen Salman Abedi de Manchester, il avait commencé à prêcher chez lui et à fanatiser des voisins. La communauté musulmane et la mosquée du quartier aurait normalement dû le dénoncer depuis longtemps ou le signaler aux autorités britanniques si celles-ci n’étaient pas globalement délégitimées par les musulmans de nombreux ghettos d’Angleterre qui vivent de façon séparée. Khuram Shazad Butt était pourtant économiquement inséré puisqu’il travaillait pour la régie publique des transports londoniens (TFL). Khuram Shazad venait d’un milieu familial peu intégré et clairement islamiste, bien qu’officiellement non-terroriste. Mais il semble que son passage à l’islamisme terroriste aurait été favorisé par le visionnage continuel de vidéos jihadistes. Et tout comme le terroriste de Manchester, Salman Ramadan Abedi, qui s’est fait exploser le 22 mai dernier avec sa bombe artisanale, lui-même fils de réfugiés libyens accueillis en Grande-Bretagne, Butt ne pouvait en aucun cas passer inaperçu : le fait qu’il n’ait jamais été arrêté, étroitement suivi, expulsé ou déchu de sa nationalité est stupéfiant, tant il était dangereux et bien connu dans le quartier pour ses idées islamistes radicales, ses agressions verbales envers les « mauvais musulmans » et les femmes en vélo ou en jupe dans la rue puis pour son fort prosélytisme islamiste dans la rue, les quartiers et les transports en commun, à l’instar des sectes. Dangereux et notoirement connu, Butt a au moins été dénoncé à trois reprises par des proches aux services anti-terroristes qui ne l’ont pourtant jamais mis hors d’état de nuire. Les services britanniques affirment qu’au moins 3000 individus de ce genre installés au Royaume-Uni ne seront jamais arrêtés, condamnés ou renvoyés pour leurs idées jihadistes, car la Grande-Bretagne est un pays ou le politiquement correct et la défense de la liberté des suspects est plus importante que le fait de stopper les extrémistes dangereux, dès lors qu’ils ne sont pas pris en flagrant délit.