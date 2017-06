"Le psychodrame français" : de la politique-pantalonnade à la politique-art majeur de la maîtrise de l'évolution des sociétés

LIVRE

Le psychodrame français

de Jean-Marie Rouart

Ed. Robert Laffont

348 p.

21 €

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Le Psychodrame Français, carnets de notes politiques d’un auteur « passionné [du] jeu et [du] spectacle de la politique », est une chronique du règne des deux derniers monarques républicains, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Fin connaisseur de la scène politique française et de ses acteurs, l’auteur nous offre de revivre 10 ans de vie politique française et d’aller à la rencontre de ceux qui la font.

Alternant restitution personnelle du quotidien des deux derniers mandats présidentiels et mise en perspective de l’actualité, Le Psychodrame Français invite le citoyen-lecteur à revisiter son histoire récente, et à entamer une réflexion sur ce qui fait la singularité du rapport des Français a la Politique, au Pouvoir, et à la figure de l’autorité suprême qu’incarne le Président de la République.

POINTS FORTS

Le Psychodrame Français est tout d’abord une rencontre inédite avec le personnel politique français. Au-delà des personnages publics, voici les hommes et les femmes, trop peu nombreuses, qui sont « nos » politiques. Qui sont-ils ? Quels sont leurs ressorts profonds ? Qu’est-ce qui les pousse dans cette course au pouvoir ? Quel est leur rapport intime au succès et à la réussite ? Ou à la défaite et à l’échec ? Que nous disent-ils sur nous et notre rapport à la chose publique ?

Ainsi la question posée dès la Préface, et restée sans réponse, de ce qui a pu mener un homme aussi intelligent que François Hollande à être le principal fossoyeur de son quinquennat, donnant à distance raison à Châteaubriant pour qui « l’ambition dont on n’a pas les talents est un crime. »

Lire Le Psychodrame Français c’est réaliser à quel point la mémoire est traître et la gloire souvent éphémère. Dix ans ce n’est rien. Et pourtant, qui se souvient de l’ouverture et des ministres de gauche de Nicolas Sarkozy ? Quelle place occupe aujourd’hui dans les mémoires l’expérience ministérielleà l'Immigration, l'Intégration, l'Identité nationale ou au Développement solidaire, à l'Industrie, l'Énergie et l'Économie numérique d’un Eric Besson, « traître » socialiste rallié au Sarkozysme. Quelle trace pour celle de Frédéric Mitterrand à la Culture ou de Bernard Kouchner aux Affaires Etrangères ?

Enfin, cet ouvrage est l’occasion d’aborder sous un jour nouveau les oppositions (les contradictions ?) fondatrices et nourricières de la politique française : démocratie et monarchie, laïcité et tradition chrétienne, égalitarisme forcené et méritocratie, régicide et homme providentiel, pays des Lumières et tentation du renoncement, foi républicaine et goût du sacré, jacobinisme et régionalisme…