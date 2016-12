Propositions économiques et sociales de Macron : la révolution… vraiment ?

Atlantico : Ce vendredi, Emmanuel Macron a dévoilé à ses militants une ébauche de programme économique et social, autour de plusieurs grands thèmes (investissement, travail, protection sociale, santé, Europe). Selon vous, les propositions mises en avant sont-elles vraiment originales et dignes de la "révolution" promises par l'ancien ministre de l'Économie ?

Rémi Bourgeot : Le décalage entre la faiblesse des propositions d’Emmanuel Macron et la puissance de frappe médiatique dont il jouit illustre la gravité de la crise politique qui frappe la France.

Son embryon d’approche économique est dans la droite ligne de celle de son père spirituel, François Hollande. Il ne faudrait pas confondre, à cet égard, trahison et révolution. Sous couvert de petites mesures « sociales-libérales », il propose en réalité une couche supplémentaire de complexité administrative.

Sa proposition consistant à maintenir les 35h en est un exemple frappant puisqu’il souhaiterait pour les « flexibiliser » introduire, sur la base d’accord de branches, des seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction d’une multitude de facteurs liés à l’entreprise et au salarié… Non seulement éculé mais terriblement lourd administrativement. Par ailleurs, lorsqu’il propose une suppression des cotisations maladie et chômage financée par une augmentation de la CSG, il devrait prendre la peine d’expliquer ce qu’il y a de révolutionnaire dans ce mouvement comptable. On pourrait discuter de la pertinence de chaque mesure bien sûr, mais ce qui en ressort avant tout, c’est la croyance que la France souffrirait simplement d’un problème de « fine-tuning » micro-économique.

Même sur les sujets précis qu’ils évoquent il parvient à en rester à des généralités, notamment sur la retraite qui doit « refléter la réalité du travail effectué », la santé où il veut modifier la rémunération des médecins ou encore « donner plus d’autonomie aux acteurs locaux ». Sur l’investissement, il propose la suppression du CICE au profit de baisses des charges patronales ; ce qu’il avait par ailleurs déjà annoncé en 2015 lorsqu’il était ministre…

Il semble, au fond, proposer comme ébauche de programme présidentiel un méli-mélo de simili-lois Macron. Il ne parle guère de l’économie française et de son positionnement industriel, du poids de la bureaucratie qu’il incarne et de la question de la compétitivité dans le monde réel de la zone euro. Il invoque à nouveau la fédéralisation de la zone euro, une sorte d’union de transferts dont personne outre-rhin ne veut entendre parler et qui n’aura jamais lieu. Il ne peut ne pas le savoir. Il évoque, par ailleurs, une position européenne face à la Chine et l’Inde (en capitalisant en fait sur le fait que Berlin se brouille déjà avec Pékin) mais jamais rien sur le rapport de force avec l’Allemagne elle-même… Il peut sembler abusif de se prétendre pro-européen tout en fuyant tous les sujets européens difficiles et en réduisant le débat à des ajustements comptables.

Nicolas Prissette : Le premier point à évoquer lorsqu'on regarde l'ensemble de ces propositions, c'est qu'on est toujours à ce stade dans les grandes lignes, les grands principes et les grandes intentions. Emmanuel Macron n'est pas encore rentré dans un détail très précis de ce qu'il voudrait faire. Il parle par exemple de retraite à la carte, mais on ne sait pas encore comment il compte concrètement mettre ça en œuvre. De même, l'investissement privé est l'un de ses domaines de prédilection depuis très longtemps, mais on ne connaît pas encore la mesure technique précise par laquelle cela passerait.

Dans sa façon d'aborder les choses, ce n'est pas tout à fait étonnant de ne pas avoir de détails techniques. En effet, ce qu'il appelle sa "révolution", c'est le fait de promouvoir un processus de décision qui implique la base. Emmanuel Macron a une approche très pragmatique des questions économiques et sociales et semble se méfier de décisions socio-économiques prises d'en haut et s'imposant au bas. Ce qu'il appelle "révolution", c'est donc une méthode plus participative d'élaboration des décisions. C'est sans doute pour cela qu'on n'aura pas nécessairement les détails techniques précis ou une rédaction d'articles de lois ou d'ordonnances, comme on a pu le voir chez d'autres candidats.

Une fois dit cela, il y a quand même des mesures pour lesquelles il est allé plus loin que la simple intention. Il y a évidemment la question du pouvoir d'achat avec la baisse des cotisations salariales, compensée par une hausse de la CSG. C'est un type de mesure qu'on a déjà vu, notamment du temps de Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn il y a 15 ans. Dès son installation à Bercy, Dominique Strauss-Kahn avait fait baisser les taux de cotisation sur les salaires et basculer une partie des cotisations-maladie sur la CSG. Aujourd'hui, je pense qu'aucun autre candidat ne propose ça.

Sa proposition sur l'assurance-chômage est peut-être déjà plus "révolutionnaire", dans le sens où elle revient à écarter les partenaires sociaux de la gestion de l'assurance-chômage. L'État reprendrait en effet la main avec un financement basé sur l'impôt et non plus les cotisations. Cela impliquerait par ailleurs une négociation ou un conflit avec les syndicats et le patronat, gestionnaires du régime. Personne ne le dit clairement, mais il faudra de facto en passer par là.

En ce qui concerne l'Europe, la mise en place d'un budget européen et d'un ministre des Finances européen est aussi une idée qui traîne, pas révolutionnaire dans le sens où on l'a beaucoup entendue ces dernières années. D'un autre côté, personne n'est capable de la mettre en œuvre. S'il y parvenait, ce serait au moins une nouveauté structurelle, à défaut d'être une révolution.

Dans l'ensemble, si l'on prend les lignes directrices séparément, morceaux par morceaux et idées par idées, on n'est pas forcément surpris. Ce ne sont pas forcément des idées qu'on n'a jamais entendues. Ce qui est différent, c'est qu'Emmanuel Macron propose de le faire en tenant davantage compte de ce que peut dire la base. Il avait d'ailleurs essayé de le faire pour sa loi, notamment sur le travail le dimanche où il avait décidé d'intégrer au fur et à mesure des négociations enseignes par enseignes entre syndicats et dirigeants pour les modalités de mise en œuvre.

A lire également sur notre site : Emmanuel Macron concocte son mix : Fillon-soft et Hollande-plus

Eric Verhaeghe : D'abord, il faut dire qu'elles sont encore très parcellaires et incomplètes. On ne trahit même aucun secret en soutenant que, dans l'attaque du plat, Macron en est encore au gras et se trouve très loin de la viande ! Pour l'instant, Macron n'a produit aucun chiffrage sur son programme, ce qui laisse quand même perplexe. D'un côté, nous avons un discours sur la modernité, de l'autre une posture à l'ancienne où l'on empile les mesures sans savoir si elles sont financées ou faisables, et sans aucune analyse précise de leurs conditions de mise en place. Ce manque d'épaisseur pose tout de même un problème. A mon sens, il correspond bien à la démarche de Macron, qui cherche en permanence le discours qui plaira à ses auditeurs, sans se préoccuper de sa vraisemblance. On pourrait presque dire que Macron est le premier candidat de l'ère post-vérité. Peu importe si le programme est réaliste, si les affirmations qui le sous-tendent sont justes ou fausses, l'essentiel est qu'il plaise. Le reste n'est que détail futile. On peut prendre l'exemple de la retraite sans âge légal, qui est une bonne idée. Mais Macron n'explique absolument pas quel chemin il va suivre pour la mettre en place. Or, c'est une réforme qui se déploie sur 40 ans en Italie, et qui a essuyé quelques douloureux plâtres en Suède. Il faut redire que la première inspiration de cette réforme vient d'une meilleure maîtrise des finances publiques, et non d'une aspiration au bonheur individuel. Or, Macron, lorsqu'il parle de ce dispositif que d'autres pays industrialisés ont déjà testé, occulte totalement la dimension finances publiques. C'est quand même bizarre. C'est un peu comme s'il nous prenait pour des enfants incapables d'entendre les motivations de son programme.