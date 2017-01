Programme des Valls, Peillon et compagnie : clash d’ambitions mais pas de refondation de la gauche en vue

Peillon, Valls, Montebourg, c’est du chacun pour soi en laissant croire qu’ils travailleront ensemble. N’importe quoi ! Les candidats de gauche ont d’ores et déjà perdu la partie. Alors que la campagne pour les primaires a commencé dans le désordre le plus complet, la grande majorité des candidats sont les comptables d’un bilan du quinquennat calamiteux qu’ils n’osent évidemment pas défendre. Mais par ailleurs, aucun ne semble vouloir partir dans la reconstruction idéologique et programmatique d’une gauche moderne.

Perdu pour perdu, ils devraient mettre à profit la periode qui s’ouvre pour réinventer la gauche.

Ils préfèrent s’autodétruire.

Deux candidats, l’ont compris très vite. Ils se sont mis à l’écart de ces bagarres d’un vieux parti moribond.

Jean-Luc Mélenchon d’un côté, mais qui n’a pas l’ambition de gouverner. Il peut donc proposer un programme alternatif radicalement différent mais inapplicable. Un programme critique pour aller à la bagarre et se tailler une petite part du marché politique. De quoi vivre quelques années.

Emmanuel Macron est sorti de l’institution partisane et il est parti tout seul, en marche, avec quelques convictions fortes. Son intention de départ n ‘était pas de reconstruire la gauche, son intention était de rassembler quelques principes de gouvernance, quelques lignes stratégiques pour remettre la France dans la concurrence internationale. Ça se voulait efficace, donc très simple. Du coup, c’est assez efficace.

Et il se trouve que cette offre politique, dégagée des querelles de parti et d’ego, rencontre les suffrages d’un nombre de plus en plus grand de Français. Des Français de gauche déçus mais aussi de Français de droite et du centre. Des jeunes et des moins jeunes. La question est de savoir s’il réunira assez de monde pour passer le premier tour de la présidentielle. Ça n’est pas gagné.

En attendant, il a jeté les bases d’un nouveau courant politique, une nouvelle formation qui pourrait très bien former dans l’avenir le corps de ce qui serait une nouvelle gauche moderne.

En attendant, si ce scenario est crédible, il voudrait dire que les candidats de la primaire de gauche auront rate la reconstruction de leur parti. Plutôt que de s’étriper pour savoir qui a fauté aux côtés de François Hollande pour rater le quinquennat, les candidats sérieux comme Manuel Valls, Arnaud Montebourg, ou Vincent Peillon, feraient mieux de se mettre autour d’une table pour reconstruire un corps d’idée et de projet qui servirait de charpente à une gauche moderne.

Quoi qu il arrive, la France, la démocratie et la droite française, auraient besoin d’une gauche qu’on appellerait « social-démocrate » ou libérale, peu importe, comme en Allemagne, comme en Grande-Bretagne ou comme dans la plupart des grandes démocraties. Comme la voulait Mendès France ou Michel Rocard.