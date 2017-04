Le programme d'Emmanuel Macron rend-il crédible sa promesse de ne pas augmenter les impôts pendant son quinquennat ?

Emmanuel Macron a promis qu'il n'augmenterait pas les impôts pendant son quinquennat. Est-ce vraiment imaginable quand on voit le niveau de dépenses qu'il promet d'engager ? (45 milliards d'euros de dépenses publiques en plus).

Philippe Crevel : A mon sens, parmi les différents candidats, le plus économe reste François Fillon.

Emmanuel Macron c'est vrai prévoit des nouvelles dépenses. Ses économies, qu'il chiffre au départ à 60 milliards d'euros, sont jugées peu crédibles et l'institut Montaigne les a réduites à 35 milliards. On voit bien qu'in fine, on est plutôt sur un programme de relance budgétaire qui n'est pas complètement équilibré par les hausses d'impôts.

Cette hausse d'impôts d'ailleurs, c'est essentiellement la CSG pour Emmanuel Macron. Comme il promet de nombreuses baisses (20 milliards d'euros sur le quinquennat), on voit qu'on a un déséquilibre très fort entre le montant de ses dépenses programmées et le montant de ses recettes potentielles, ce qui fait un déficit budgétaire accru et une dette publique augmentée.

Si ce n'est pas dans les impôts, ou compte-t-il trouver l'argent ? Pour exemple, sur ses 60 milliards d'euros d'économies sur cinq ans (donc 35 pour l'institut Montaigne), 27 milliards reposeront un mode de gouvernance nouveau. Qu'entend-il par là ?

Ca s'appel de l'enfumage. Sachant qu'une gouvernance nouvelle peut représenter également des coûts nouveaux. Sa réforme du régime de la retraite par exemple, son fameux régime unique, peut s'apparenter à un changement de gouvernance. C'est une réforme qui peut générer des économies potentielles à terme, c'est vrai. Mais dans un premier temps il y aura des surcoûts parce qu'il faudra faire des dépenses en informatique et en recherche pour avoir l'ensemble des bulletins de salaire. Donc les économies ne seront pas immédiates, elles viendront après.

Deuxième idée quand il parle de nouvelle gouvernance, c'est l'étatisation de l'assurance chômage. Là aussi, on peut imaginer une amélioration et une efficacité accrue de cette assurance. Mais ce n'est pas évident car il l'étend en même temps à l'ensemble des indépendants et des professions libérales, sans compter le fait qu'on aura aussi le droit de toucher le chômage si l'on démissionne… Je vois plus les surcoûts que les économies.

Enfin quand il parle de supprimer le RSI, tout le monde applaudit. Mais on se demande ce qu'il se passera après. On supprime un problème mais on intègre le RSI dans un système qui ne fonctionne pas très bien, le régime général de la sécurité social. Je constate que les problèmes de gouvernance ne sont pas traités dans le fond. On ne voit pas les modalités pratiques de bonne gestion et d'économie que le candidat d'En Marche! met en avant.

Finalement la méthode d'Emmanuel Macron c'est, des dépenses d'abord, l'économie après…

C'est un candidat qui est extrêmement dépensier. Quand on regarde la réforme sur l'assurance chômage, le surcoût est chiffré entre 4 et 5 milliards d'euros. Sa décision d'augmenter les moyens de la Défense, c'est plus de 3 milliards d'euros. Si on regarde au niveau de la sécurité sociale et l'augmentation au niveau de l'assurance maladie, on est aux alentours de 2.5 milliards d'euros. Sa décision d'augmenter les prestations sociales, on en est à 4 milliards d'euros environ…