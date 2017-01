Primaire à gauche : ce qu'il faut retenir du premier débat

Selon Michael Higgins, président de la République d'Irlande, la philosophie est l'outil le plus puissant pour éduquer la jeunesse. Pour résister au torrent des "fake news", savoir penser par soi-même s'avère bien utile et constitue un préalable nécessaire à la construction d'une société harmonieuse.

La fermeture de la route des Balkans à l'initiative de l'Autriche, l'accord passé entre la Turquie et l'Union européenne, et l'évolution du conflit syrien, expliquent la baisse significative du nombre de demandeurs d'asile.

Affaiblissement généralisé sur le continent européen, défaite au Royaume Uni et aux Etats Unis, ...et victoire surprise au Canada, le courant socialiste tendance "social-démocratie" subit une période d’asphyxie mondialisé depuis plusieurs années.

Lorsque les rendements tombent en-dessous de deux pour cent, il ne reste plus rien pour les détenteurs des fonds lorsqu’on tient compte de l’inflation et des impôts. Et la situation est encore plus préoccupante pour l’avenir...