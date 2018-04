Pourquoi vouloir réconcilier catholicisme et franc-maçonnerie n’a pas beaucoup de sens

Si cette volonté réconciliatrice est louable elle n’en est pas moins maladroite. Pour trois raisons.

D'abord, Le colonel Beltrame n’était pas à la fois et simultanément citoyen, franc-maçon et chrétien. Il a été successivement citoyen, franc-maçon et chrétien. La nuance est importante. Elle invite à apercevoir que, si celui-ci a été maçon, il ne l’était plus, le christianisme lui apparaissant comme une « initiation « supérieure à celle que la citoyenneté et la franc-maçonnerie peuvent offrir.

Ensuite, cette distinction s’explique par le fait que le colonel Beltrame a vécu trois niveaux de connaissance distincts.

Le premier niveau est celui de la responsabilité citoyenne. Niveau important. Nous commençons tous par vivre de façon individualiste jusqu’au moment où nous nous rendons compte que cela ne suffit pas. Si être heureux est appréciable rendre heureux l’est encore plus. On rend heureux en s’engageant dans une responsabilité sociale, politique, citoyenne. Avoir le sens de la cité, de la collectivité liée à la cité. C’était la religion des Romains. C’est toujours la nôtre. Cette religion a sa noblesse. Elle a conduit et elle conduit encore à des gestes sublimes comme le don de soi à la cité. Geste admirable dont font preuve les soldats qui s’engagent pour défendre la patrie. Néanmoins, cela ne suffit pas. S’il y a la cité extérieure il y a la cité intérieure. C’est celle à la quelle ouvra la Franc-Maçonnerie.

Quand, au cours de la vie, on se met à vivre de façon intérieure, le monde change. Banal, il devient symbolique, l’intériorité faisant vivre des images et des symboles tandis que images et symboles font vivre l’intériorité. La Franc-Maçonnerie correspond à cette ouverture de conscience. Ouverture passionnante avec comme conséquence une figuration de l’homme non plus comme citoyen mais comme bâtisseur. Ce qui est le cas. Une cathédrale se construit avec des pierres. La cathédrale de la connaissance maçonnique se construit avec des images et des symboles. Si la cité a suscité et suscite encore un don de soi de type citoyen, la Maçonnerie a suscité et suscite un don de soi de type maçon toujours admirable. Néanmoins, pour estimable que cela soit, cela ne suffit pas. Dans la vie, si la cité extérieure est importante, si la cité intérieure est, elle aussi, importante, vient un temps où ce qui apparaît comme le plus important n’est plus de l’ordre de la cité terrestre ou intérieure mais de la cité céleste. La vie est reliée à de l’ultra-vivant.

C’est ce que signifie le plan céleste de l’existence. Quand on accède à l’ultra-vivant on ne peut vivre autrement qu’en donnant tout. C’est ce que fait Dieu. Quand celui-ci crée le monde et l’homme, il donne tout en se retirant le jour du Shabbat pour que le monde te l’homme vivent. Quand le Christ vient témoigner de Dieu dans le monde que fait-il ? La même chose. Il donne tout en se retirant pour que le monde et l’homme vivent. D’où un troisième don de soi, sous la forme d’un don non plus citoyen ou b ien encire maçonnique mais ultra-vivant.