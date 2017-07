Pourquoi le succès économique allemand tient aussi largement à d'autres facteurs que les réformes Schröder

Atlantico : Christian Odendahl est un économiste du Centre pour la Réforme Européenne. Il remet en cause les réformes adoptées à l'époque de Gerhard Schroeder en 2005. Quel était le contexte à l'époque qui a expliqué leur succès ?

Rémi Bourgeot : Ces réformes sont intervenues dans un contexte de difficulté de l’économie allemande, en particulier à la suite du processus de réunification. Un des volets consistait à réformer l’assurance chômage, rendue moins généreuse. Un certain nombre d’analystes, notamment en France, y voient la principale raison de la décrue du chômage allemand. Plus sérieusement, ces réformes ont surtout consisté à créer des catégories d’emploi à bas revenus et à décentraliser autant que possible les mécanismes de négociations salariales, en s’assurant par ailleurs le soutien de nombreux syndicalistes par un jeu de nominations.

Dans un contexte où, par définition, la zone euro ne connaissait plus de variations de taux de change en son sein, l’Allemagne a pu faire stagner ses coûts salariaux grâce à cette politique. Le pays connaissait une inflation plus basse que le reste de la zone ; ce qui, à taux de change fixes, est un gain direct de compétitivité. Avec, de plus, le découplage des salaires de la productivité, les coûts salariaux unitaires (ce qu’il coûte en euros de produire une unité de PIB) ont décru tout au long des années 2000. Pendant ce temps, l’inverse s’est produit dans le reste de la zone, sans qu’il n’y ait eu aucune dérive salariale dans ces pays. C’est simplement l’effet, somme toute normale, de l’inflation plus élevé dans ces pays et de la stratégie allemande de compression salariale qui a fait radicalement diverger la compétitivité entre l’Allemagne et le reste de la zone. Dans le même temps, l’industrie allemande a réorganisé ses chaînes de production, en profitant notamment de l’accès à ses voisins à bas coûts d’Europe centrale, dans une logique d’intégration manufacturière.

Les réformes de Gerhardt Schröder relèvent d’une variante du mercantilisme en situation d’union monétaire : profiter de la disparition des variations de change au sein de la zone euro pour manipuler les coûts salariaux sans crainte d’appréciation de la monnaie nationale. L’excédent commercial allemand croît depuis cette époque sans limite. L’Allemagne a aujourd’hui un excédent de la balance courante de 9% du PIB, ou 300 milliards de dollars, plus que celui de la Chine, dont l’économie est pourtant trois fois plus grande. Progressivement, le chômage s’est résorbé, si bien que le pays s’approche aujourd’hui d’une situation de plein emploi.

Emmanuel Macron voudrait s'en inspirer pour sa politique économique. Dans quelles mesure est-ce qu'elle ne représentent plus un modèle à suivre ? Quels sont les principaux reproches que l'on peut leur faire ?

Ces réformes ont été mises en place en Allemagne il y a une quinzaine d’années. Si l’on comprend qu’elles ont porté leur fruit grâce aux gains de compétitivité générés pour les premiers à les mettre en œuvre, on peut s’interroger sur l’effet de réformes similaires en France.