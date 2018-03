Pourquoi Steve Bannon met la charrue avant les bœufs en considérant que le sens de l’histoire est avec lui et le FN

Atlantico : Stephen Bannon a déclaré au congrès du nouveau Rassemblement National (ex Front National) de Lille que "Le sens de l'histoire est avec nous". Comment interpréter cette déclaration et dans quelle mesure faudrait-il la relativiser, tant sur le fond que sur les proximités idéologiques ?

Christophe Boutin : Steve Bannon n’est pas le premier, et sans doute pas le dernier, à voir un sens à l’Histoire, et à penser qu’il se conjugue avec ses intérêts. Mais pour interpréter cette phrase de l’ex-conseiller de Donald Trump, encore faudrait-il remettre les choses en perspective.

Bannon est un homme de médias, avec notamment son site Breibart, qui pense que la lutte intellectuelle est une part essentielle de la lutte politique. Et s’il est devenu un « homme politique », c’est toujours dans cette fonction de diffuseur d’idées, de conseiller du Prince qui l’aide à jouer sur l’opinion publique.

La politique conservatrice qu’il promeut se résume en fait en une protection de la nation. Protection économique par un protectionnisme et une préférence nationale ; protection ensuite avec une politique étrangère visant à limiter les interventions extérieures à ce qui, justement, contribue vraiment à protéger la nation ; protection démographique enfin, avec la lutte contre l’immigration – on sait que Bannon a plusieurs fois cité le roman du Français Jean Raspail, Le camp de saints, qui évoque la déferlante migratoire.

On le voit, en termes de proximité idéologique, puisque vous évoquez cette question, bien des éléments sont communs avec ce que peut proposer le peut-être ex « Front National » devenu « Rassemblement national ». Manque sans doute une dimension sociale, Bannon étant plus libéral, et, bien sûr, la question de l’Union européenne. Mais ces éléments du discours de Bannon sont aussi communs à ceux de nombreuses forces politiques européennes qui progressent élections après élections, parvenant à constituer des forces parlementaires (Allemagne, Italie, Autriche) ou à diriger le pays (Hongrie, Pologne). C’est cette évolution, que l’on pourrait synthétiser en parlant de « montée des populismes », mais encore faut-il rappeler que ce dernier terme peut recouvrir tout et n’importe quoi, qui justifie sans doute cette remarque de Bannon sur un « sens de l’histoire » favorable à ses idées.

Ce qui est certain, c’est que semble se dessiner un affrontement clair entre ceux qui souhaitent la continuation du mouvement actuel, caractérisé par une mondialisation dans laquelle les nations n’ont plus le pouvoir de mener de politique économique propre, de s’opposer à l’immigration, et sont sommées de participer à des guerres menées au nom du Bien mais qui détruisent des peuples entiers, et ceux qui s’y refusent. Face aux premiers, qui se qualifient eux-mêmes de progressistes, un camp conservateur est effectivement en train de s’affirmer, qui considère que le progrès, nécessaire, ne peut pas se faire en détruisant ce qui a permis à nos civilisations de se former, à nos libertés d’exister, et qui rappelle que l’homme, cet « animal politique » selon Aristote, n’existe que par et grâce à ses appartenances multiples dont le progressisme veut le couper.