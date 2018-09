Pourquoi la science dément la vision de ceux qui pensent qu’un racisme anti-blanc ne peut pas exister

Atlantico : D'abord que nous dit la science du racisme ?

Axel Kahn : Le racisme qui se définit comme la supériorité d'individus sur d'autres en valeurs ou en capacité à cause d'une couleur de peau qu'il n'y a pas de validité de cette thèse. Au sens strict du terme il existe des races animales mais pas de races humaines. C'est une constatation scientifique car pour qu'il y ait des races cela suppose un isolement reproductif. Les différences de couleur de peau s'expliquent par un phénomène darwinien. On sait qu'il faut du soleil pour activer la vitamine D. Les premières populations qui ont peuplé l'Europe étaient noires de peau et au fur et à mesure des migrations vers le Nord, les peaux les plus claires ont été sélectionnées, tout simplement car les plus sombres activaient moins la vitamine D et cela nuisait à la reproduction.

La science le dit avec beaucoup d'assurance.

Maintenant les sciences humaines et sociales indiquent qu'il y a peu de rapport entre les "races" et racisme. En d'autres termes, le racisme qui consiste à dire qu'un groupe d'individus a des qualités globalement supérieures ou inférieures à une autre se passe très bien du concept de race. L'exemple que je donne souvent est celui des Slaves du Sud orthodoxes, des Serbes qui développaient du racisme envers les Croates catholiques et les Bosniaques convertis à l'Islam. Le tout alors qu'ils sont tous d'une ethnie totalement identique.

La science a écarté des sottises quant à l'existence des races. Mais honnêtement ce n'est pas elle qui est capable de contredire le racisme. Ce sont des convictions philosophiques, morales qui amènent à rejeter les thèses du racisme.

Si l'on doit regarder les origines du terme "race" il faudra peut-être s'orienter vers ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Ce dernier amène les groupes humains à considérer qu'ils sont les seuls humains. Quand vous regardez ce que se donnaient comme nom les tribus anciennes, vous allez presque toujours retrouver les mêmes termes après traduction comme "les vrais", "les authentiques…" ce qui suppose que les autres ne le sont pas.

Il faudra des milliers d'années et de développement des civilisations pour endiguer cet ethnocentrisme.

Des chercheurs américains dans une interview donnée au Washington Post expliquent que l'on fait certainement fausse route en pensant que le racisme se construit au contact d'un environnement raciste. Au contraire, selon ces derniers, il y aura toujours un "rejet de l'autre parce que différent" et il n'y aurait qu'avec l'éducation et la culture qui permettent de déconstruire ces préjugés. Qu'en pensez-vous ?

Axel Kahn : Je crois que c'est partiellement inexact. Il est certain que les enfants comme les animaux vont avoir tendance à se mettre avec des enfants qui leur ressemblent. Ceci dit, cela dépend de l'âge. A l'école justement, les enfants ne font pas la différence entre les humains, leurs peluches et les animaux. Vous voyez bien comment cela peut difficilement conduire au racisme. A un âge plus avancé dans les écoles, l'absence de racisme est tout à fait frappante alors même que les parents vont avoir des positions beaucoup plus tranchées.

Mais effectivement, il est extrêmement banal pour les êtres vivants de ressentir une gêne vis-à-vis de ce qui est différent, étranger pour eux. Et il n'y a que l'éducation pour palier à ce phénomène.

Ce qui impliquerait qu'il serait faux de penser que le phénomène de rejet de ce qui est différent disparaîtra au fur et à mesure que nos sociétés deviennent de plus en plus "progressistes" ?

Axel Kahn : Je suis aussi totalement opposé à cette vision que le racisme et le rejet de l'autre disparaîtra au fur et à mesure que les sociétés deviennent plus "progressistes". Elle est fondamentalement fausse. Une des raisons pour laquelle le racisme s'est véritablement enraciné c'est une éducation et une présentation erronée des thèses de l'évolution. Il ne suffit pas de présenter des arguments scientifiques qui permettent d'affirmer que les races humaines n'existent pas pour faire disparaître le racisme. Tout simplement car ce dernier ne s'alimente pas uniquement sur cette base.

C'est un combat de chaque génération car derrière le racisme, il y a le malaise l'inquiétude, des réflexes d'autodéfense… Ce sont des comportements qui se répètent de génération en génération. A partir du moment où l'on sait que le combat contre le racisme est d'ordre moral et philosophique, il n'est évidemment pas fait une fois pour toute. L'égale dignité et l'égale valeur de chaque être humain est un des produits de l'éducation.

Pourquoi nier l'existence du racisme antiblanc ? Quel est l'argumentaire déployé pour arriver à cette conclusion alors que l'on sait que le racisme et le rejet de l'autre par essence peut concerner chaque individu (et pas uniquement à cause de la couleur de sa peau) ?

Naëm Bestandji :L'argument de ceux qui ne reconnaissent pas le racisme anti blanc c'est de dire (et ils ont raison) qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité des blancs qui ont été exécutés, mis en esclavage de façon aussi massive que cela n'avait été pour les noirs.

Leurs arguments tournent autour des conséquences sociales et économiques du racisme. À partir du moment où il n'y aurait pas ces conséquences pour les blancs, le racisme antiblanc n'existerait pas. Pour eux, le racisme c'est une construction et des conséquences sociales. Ils ne sont donc pas dans la définition stricte du racisme.

Là-dessus ils ont raison sauf que le racisme, c'est le racisme. À partir du moment où l'on considère l'autre comme différent de soi à cause uniquement de sa couleur de peau c'est du racisme. Dans cette optique, ce néo racisme victimaire existe. Il est notamment mené par les Indigènes de la République. Ce n'est plus un racisme qui part du haut et considère l'autre comme inférieur mais un racisme qui part du bas et qui considère l'autre comme oppresseur.

Quand on considère que, parce qu'on est blanc, on est forcément comptable de tout ce que les blancs ont fait à travers l'Histoire c'est du racisme. Quand les associations comme Lallab issue de l'idéologie des frères musulmans et alliée aux indigénistes dénoncent ce qu'ils appellent le féminisme blanc. Elles parlent là d'un féminisme uniquement basé sur la couleur de peau. C'est également une forme de racisme. Pour cette association, toutes les féministes blanches sont par nature oppressives envers les femmes musulmanes. C'est du racisme. Elles mettent derrière la blanchité tous les problèmes et résument tout à la couleur de la peau. Cette vision victimaire du monde, qui est labourée dans les quartiers depuis des années.