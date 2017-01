Pourquoi les médecins considèrent désormais qu'il faut exposer les enfants aux cacahuètes dès leur plus jeune âge pour éviter les allergies

Atlantico : L’Institut national américain des allergies conseille fortement aux parents d'administrer aux enfants de moins de 4 mois du beurre de cacahuète pour prévenir les risques d’allergies. Dans quelle mesure cela est-il efficace ?

Florence Trebuchon : Plusieurs études ont montré qu'il existait chez le nourrisson une fenêtre de tolérance digestive pendant laquelle il y a moins de risque de réaction allergique alimentaire. Cette période se situe entre le 4ème et le 6ème mois de vie. Ces constatations ont conduit à de nouvelles recommandations y compris en France: la diversification alimentaire doit être débutée durant cette période, en particulier chez les enfants à risque. Alors qu'auparavant on pensait qu'il fallait au contraire retarder la diversification et en particulier l'introduction de certains aliments (comme les oeufs, le poisson, les fruits exotiques) chez les nourrissons qui présentaient de l'eczéma, une allergie ou dont les parents étaient allergiques.

L'allergie à l'arachide représente un important problème de santé publique aux Etats-Unis, car cet aliment est énormément consommé, en particulier sous la forme de beurre de cacahuète. Une étude avait mis en évidence une fréquence très faible d'allergie à l'arachide en Israël où les nourrissons consomment très tôt l'arachide contrairement aux pays occidentaux. L'introduction de l'arachide dès 4 mois diminuerait de 80 % le risque ultérieur d'être allergique a la cacahuète.

L'ensemble de ces résultats a donc conduit à ces recommandations américaines récentes qui concernent en fait les enfants risquant de développer des allergies alimentaires: existence d'autres allergies et/ou présence d'un eczéma. Pour ces enfants, il est recommandé d'introduire dès le 4 ème mois l'arachide sous forme de beurre de cacahuète dans les biberons (l'huile d'arachide ne contient pas la protéine allergisante de l'arachide, ce qui serait sans effet ). Cette introduction précoce doit être faite sous contrôle médical.

Quelle est pour vous la meilleure façon d’éviter les allergies chez les enfants ?

La diversification alimentaire doit être réalisée entre le 4ème et le 6 ème mois chez tous les enfants, y compris ceux à risque allergique. Or aujourd'hui, les anciens concepts ont la dent dure. Et cette attitude n'est pas facilement adoptée par tous les professionnels de santé. En pratique, à partir de quatre mois on peut introduire des fruits et des légumes, et à partir de six mois le poisson, la viande, les œufs...

L'un des principaux freins à ces recommandations est lié à l'allaitement préconisé durant les 6 premiers mois de la vie. Il est bien sûr utile de poursuivre l'allaitement durant cette période quand cela est possible (ce qui est par ailleurs difficile , en particulier en France, au regard de la législation pour les femmes qui travaillent !) , mais à partir du 4ème mois, l'allaitement ne sera plus exclusif.

D'autres aliments peuvent-ils également réduire les risques d'allergies ? Si oui, lesquels ?

Cette diversification précoce concerne tous les aliments, et il ne faut pas retarder l'introduction des aliments les plus allergisants au-delà de 6 mois comme l'oeuf ou le poisson.