Pourquoi l’Islam est un défi pour la République qui dépasse de loin le “simple” problème du djihadisme

Atlantico : Emmanuel Macron au CFCM, lors de la rupture du jeûne du Ramadan, a demandé aux personnalités de l'Islam de France présentes de l'aider à combattre les lieux de prêche qui appelaient à la violence et à la haine. Quels sont les fondements théologiques de l’Islam qui posent problème ou soulèvent des questions aujourd'hui dans nos sociétés ?

Alexandre Del Valle : Le problème dans l'Islam de France aujourd'hui est qu'une grande partie des mosquées, à l'exception de celles dépendant de la Mosquée de Paris, liés soit aux Saoudiens, soit aux salafistes, soit aux Frères Musulmans, soit au mouvement indo-pakistanais Tabligh, soit encore certains lieux tenus par les Marocains, sans oublier les Turcs qui vont contrôler le CFCM très bientôt (le président sera un proche d'Erdogan) ne sont ni Français ni modérés. Ces mosquées sont liées à des états peu démocratique ou pas démocratiques dans lesquelles on enseigne un Islam qui interdit la conversion, le christianisme, interdit la liberté de conscience et accepte de punir de mort ou de peine de prison les apostats, considère la femme inférieure allant parfois jusqu'à considérer comme acceptable l'excision et reconnaissent le djihad.

On a énormément de lieux de cultes, même quand les imams n'appellent pas à la violence qui sont tenus par des organisations ou des pôles qui sont soit liés à des associations internationales ou des pays qui enseignent l'idée de la supériorité de l'Islam et de l'impureté et de l'infériorité des musulmans.

Et c'est un vrai problème qui ne concerne pas que quelques courants intégristes mais même des états comme le Maroc, qui contrôlait le CFCM jusqu'au premier juillet. L'association des Marocains de France sont directement liés au ministre marocain du culte qui interdit tout prosélytisme chrétien. On a des gens qui prônent la liberté de religion chez nous mais qui sont liés à des organisations des États qui chez eux nient tout liberté d'expression ou de religion au nom de l'Islam officiel. On voit bien qu'il y a un problème et qu'il est temps de faire un Islam européen qui accepte la liberté de culte, de religion, et qui condamne l'idée d'apostasie criminalisée. Dans la loi islamique, il y a de nombreux points qui sont totalement contraires à nos valeurs et c'est le grand tabou de notre temps.

"Il vous appartient de combattre sur le terrain théologique et religieux, captation de l’histoire de votre religion, la négation de quinze siècles de travail d’interprétation réalisés par vos savants" a aussi affirmé le Président. Quelle place peut vraiment avoir l'approche théologique de "déradicalisation" des esprits ?

Malheureusement, et même si M. Macron a raison de les interpeller en appelant à une transformation par l'intérieur de l'Islam, de sorte qu'il y ait des interprétations plus ouvertes qui se développent face aux autres, il faut dire clairement les choses. Dans nos mosquées françaises, on enseigne dans 80% des cas un Islam tout à fait rigoriste, opposé à l'Islam des Lumières que demandait Malek Chebel. Cet Islam rigoriste dont on retrouve des pans entiers dans des manuels et des livres à disposition dans ces mosquées, enseigne l'infériorité de la femme, l'infériorité du juif et du chrétien par rapport au musulman, que celui qui n'a pas de religion est un être à combattre, et bien entendu parfois la légitimité du djihad, de l'antisémitisme ou du meurtre d'un apostat ou d'un blasphémateur. C'est le cas des Frères Musulmans qui dans de nombreux textes, notamment ceux de Youssef al-Qaradâwî, considère qu'un attentat comme celui de Charlie Hebdo est tout à fait islamiquement correct car permis par la Charia.

La grande mode qui est de dire qu'il faut combattre Daech et les méchants djihadistes pose problème car ces djihadistes s'appuient sur des pans entiers de la Charia qui est clairement pour toutes les violences et humiliations citées précédemment.

Tant que les organisations musulmanes et françaises ne dénoncent pas clairement tout ce qui dans la Charia concerne l'infériorité des femmes, des autres religions et appelle à la violence et à la haine, leur dialogue avec les pays d'accueil sera biaisé, car cela sera ignorer le vrai problème.

Tariq Ramadan s'est fendu récemment d'une sortie expliquant que la circoncision était une tradition de l'Islam. Quelles sont les traditions qui, excédant le Coran, sont malgré tout théologiquement ancrée dans l'Islam au point d'être indiscutables pour de nombreux théologiens islamistes ?

C'est une très bonne question : les Occidentaux étant pieds et poings liés par des contrats et réseaux avec le Qatar, l'Arabie Saoudite ou le Maroc et la Turquie d'Erdogan, ainsi que des organisations internationales, par exemple les Frères musulmans sont bloqués.

Ils ont pignon sur rue chez nous parce que ces organisations aux centres islamiques intégristes sont soutenues par nos alliés géopolitiques. Le second problème, dans une logique de guerre idéologique tenue par les Islamiques "modéré" (des ultra-conservateurs non-terroristes) réussissent à faire par passer leur intégrisme pour un droit à l'indifférence. Ils ont instrumentalisé les thèmes de l'antiracisme pour cela. À chaque fois que vous voulez dire qu'il y a un problème dans l'Islam, vous n'avez pas le droit de vous exprimer parce que vous êtes considérés islamophobes. Ces islamistes "institutionnels" ont eu l'intelligence d'empêcher toute critique logique ou rationnelle de la théologie musulmane au nom de l'islamophobie. Quand M. Chevènement était ministre de l'Intérieur il y a quelques années, il avait voulu faire une charte de l'Islam de France, qu'il voulait faire signer à toutes les associations musulmanes. Le texte renonçait à la pénalisation de l'apostasie (thème important, puisque dans l'Islam officiel, il est puni par la peine de mort), mais les associations musulmanes, y compris la Mosquée de Paris qui à l'époque avait peur des Frères Musulmans avaient refusé de signer cette Charte. Tout ce qui était totalement contraire à nos valeurs y avait été ciblé, mais ils ont refusé. J'étais resté sidéré par la réaction des associations musulmanes qui avait dans le même coup accusé Chevènement d'être islamophobe, et avaient manifesté pour dénoncer le fait d'être traité comme de "citoyens de seconde zone". L'intelligence de ces musulmans fondamentaliste est de se faire toujours passer des victimes. Ils trouvent toujours des alliés parmi ceux qui ont une pensée politiquement correcte chez nous.

On ne peut traiter le problème idéologique que pose l'Islam, qui vient du monde musulman, des grandes universités islamiques mondiales et des grandes universités islamiques d'Europe. En termes clairs, nous voulons lutter contre l'islamisme avec des partenaires extérieurs ou intérieurs qui en fait ont de nombreuses idées en commun avec des islamistes. Il nous faut ce que le grand intellectuel musulman Malek Chebel, qui nous a quitté il y a peu, appelait l' "Islam des Lumières" dans son livre quasi-testamentaire. Il dit que l'Islam des Lumières a existé mais a été vaincu. Depuis des siècles, l'Islam intégriste domine l'interprétation de la Charia, et le cas de l'apostasie est un problème dans tous les pays musulmans, Albanie exceptée. La liberté religieuse n'existe pas en terre d'Islam. Tout le monde sait que nous sommes dupes et que la tolérance demandée est à sens unique.

L'interpellation de la charia n'est pas faite, alors qu'elle est totalitaire et liberticide (je parle de la Charia telle qu'elle est enseignée au niveau officiel). Depuis le Xe siècle et la fermeture de l'Ijtihad, les portes de l'interprétation. Il est impossible d'affirmer que l'Islam officiel est modéré, car si le musulman est respectueux de l'Islam traditionnel, il adhère à un Islam qui est forcemment attentatoir aux valeurs occidentales. Il faut donc d'urgence cet Islam des Lumières qui est possible et n'enlèverait rien à la foi musulmane, à la capacité qu'auraient les musulmans de prier et de vivre en musulman. Comme l'a dit le Président égyptien Al-Sissi, il faut d'urgence réformer de fond en comble la loi musulmane en général, parce que sinon il y aura toujours un conflit entre l'Islam et le monde musulman.