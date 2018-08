Pourquoi les Français aiment-ils les riches quand ils font du football mais pas quand ils créent des emplois

Et si nous nous intéressions à ce qui se fait de nouveau et de bien dans d'autres pays du monde ? A l'aide d'exemples très concrets, Gaspard Koenig démontre comment il est urgent de revoir notre conception du libéralisme.

Alors que le monde politique s’agitait tout seul et que la France partait en vacances, l’oncle Nicolas , comme le célèbre oncle Paul du magazine Spirou, se met à nous conter des histoires. Mais alors que son prédécesseur nous faisait rêver avec des héros édifiants, il est en colère à cause de notre inconséquence face au réchauffement climatique, il nous fait la leçon, nous morigène et appelle à un électrochoc.