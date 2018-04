Pourquoi la fermeture du site de la Française des Jeux masque un problème plus grave (pour ses utilisateurs) que ce qu’elle souhaite en dire

Joueurs et parieurs ont eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir accéder au site et aux applications de la Française des jeux ce week-end du 14/15 avril. Et si les médias traditionnels se sont attelés à mettre en avant le communiqué officiel qui parle d’un « incident technique interne pouvant se traduire par des incohérences d’affichages à l’écran », Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité, évoque une toute autre problématique.

Les données personnelles d’utilisateurs visibles par tous !

Et comme pour la faille Infogreffe, qui rappelons-le nous a été présentée comme une « facilité de navigation », il n’y avait pas besoin d’être un hacker chevronné pour s’en prendre aux clients de la FDJ.

Dans les premières heures du week-end, il suffisait de se connecter à son propre compte pour voir s’afficher toutes les données d’un autre joueur. En clair, nom, prénom, adresse mail mais aussi dernier jeu et paris étaient à la portée de tout le monde ! Et à chaque nouvelle connexion, les informations d’un nouvel utilisateur piochées dans la base de données de la FDJ étaient visibles.

La FDJ explique que :

Le système n’a pas été hacké, il s’agit bien d’un incident interne. Le fichier général des clients est resté totalement sécurisé au cœur du Système d’Information FDJ. On vérifie la nature de toutes les anomalies d’affichage mais il faut rappeler qu’aucun moyen de paiement CB n’est visible sur le site, les informations CB sont cryptées au cœur de nos systèmes sans affichage visible.

Damien Bancal précise que « si les premières alertes sont apparues samedi matin chez Zataz, les sites web et les applications affichaient encore dimanche soir, soit après plus de 24h de panne [ces données personnelles]. » Une affirmation réfutée en bloc par la FDJ : « la suspension a eu lieu samedi à 10h30 dès qu’on a eu connaissance des anomalies.«

C’est seulement ensuite que le fameux message de suspension de tous les services de la FDJ est apparu. A l’heure où nous écrivons cet article, la FDJ précise que ses services sont suspendus depuis « le samedi 14 avril » et qu’un retour à la normal est prévu pour ce « lundi 16 avril. »

La FDJ sera-t-elle prête pour le RGPD ?

Cette faille arrive au pire moment pour la FDJ qui a annoncé réfléchir à une entrée en bourse d’ici peu. D’après le « Journal du dimanche » du 8 avril, l’Etat pourrait céder environ 50% du capital de l’entreprise sur les 72% qu’il détient. L’Etat ne conserverait alors qu’une « minorité de blocage ».

De plus, cette faille tombe logiquement sous le coup du RGPD qui sera applicable dès le 25 mai prochain. Pour l’instant, il est impossible de savoir si la CNIL s’est saisie du dossier. Contactée à son tour, la FDJ n’a pas souhaité préciser combien de joueurs avaient été touchés !