Pourquoi il est urgent de réinventer un libéralisme qui ne serve pas d’alibi à un capitalisme financier mondialisé et prédateur

Atlantico : Alors que "l'ultralibéralisme" ou le "néolibéralisme" sont largement mis en cause dans les sociétés occidentales, en se plaçant sous l'angle de la France, quelles seraient les bouleversements profonds à mettre en oeuvre permettant de rectifier la tendance actuelle, et revenir à une forme de capitalisme permettant de favoriser la prospérité de tous ? Comment réinventer le libéralisme pour éviter les dégâts connus lors de ces dernières années ?

Alexandre Delaigue : Commencer par ne plus se poser la question en termes de « libéralisme » serait un bon début. Les débats économiques nationaux ne se posent pas en termes de grands systèmes de pensée et la catégorie « capitalisme » contient une telle variété de formes que se demander si l’on est pour ou contre n’a guère de sens. L’autre idée reçue dont il faudrait sortir est celle d’une économie française en crise majeure et existentielle, dont la seule solution passe par des mesures radicales. La réalité est que l’économie française, même si elle a des problèmes – qui n’en a pas ?

– fonctionne normalement. Il n’y a pas de baguette magique permettant d’arranger tout. Il est possible de faire d’autres choix collectifs mais cela passe par des petites réformes, pas par le fait de renverser la table. Les problèmes sont connus. Un marché du travail dual qui apporte beaucoup de protections aux uns mais rend l’accès difficile aux nouveaux entrants. Des politiques macroéconomiques européennes qui fonctionnent mal et contraignent la demande. Un système productif très réglementé qui ne favorise guère l’émergence de nouveautés. Un poids de l’Etat important sans qu’il y ait des mécanismes qui garantisse l’efficacité de la dépense publique. Chacun de ces problèmes appelle des réponses techniques, mais on perd du temps à les qualifier de « libérales » ou « étatistes ». Faire en sorte que les services publics fonctionnent bien, est-ce libéral ou étatique ? La première des réinventions, c’est de changer de langage et de perspective.

Mathieu Mucherie : Le capitalisme est là, pour un bon moment ; Jean-Claude Michéa reconnait qu’il est plus facile aujourd’hui d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Paul Jorion et les autres prétentieux qui pronostiquent la fin prochaine du capitalisme depuis des siècles me font bien rire. Par contre, dans l’équation capitaliste, l’exposant libéral peut être plus ou moins fort. Une sorte de capitalisme d’Etat conviendrait sans doute à beaucoup de Français qui se souviennent des années 60 et qui voient les succès de la Chine, une sorte de paternalisme assez fermé qui fonctionne bien à un certain stade du développement et quand les prélèvements sont faibles et les dettes aussi. De nos jours, avec une économie plus immatérielle, et plus ouverte, l’exposant libéral devrait être plus fort dans notre formule capitaliste, d’autant que nous avons renoncé à un instrument bien pratique de flexibilisation, le taux de changes. Mais les gens n’en veulent pas, qui ont bien repéré que ceux qui vantent la libéralisation du marché du travail n’ont pas pour la plupart envoyé un CV depuis longtemps. Ils ont trop peur de se faire avoir, la confiance est très basse.

Je trouve que les pays qui ont gardé leur politique monétaire (la Suède, le Royaume-Uni, la Suisse, la Pologne) s’en sortent bien, ou mieux ; ce n’est qu’une condition de la prospérité et elle est loin d’être suffisante, mais il faut bien commencer quelque part. Avec un petit souffle de croissance, et l’annulation d’une partie des dettes, la confiance repartirait peut-être. A partir de là, nous aurions une chance ; alors que la voie antilibérale ne peut qu’échouer.

Comment est il possible de qualifier le libéralisme français ? Quels sont les "dérives" françaises ? Ne peut on pas voir une forme de libéralisme différencié, celui étant "imposé" à une partie de la population, ou les PME, qui le subissent, alors qu'il pourrait protéger d'autres catégories de la population, comme les multinationales, et leurs dirigeants ? Que pensez du discours classique, indiquant que la France serait un pays très éloigné du libéralisme ? Ce constat est il vrai pour tous ?

Alexandre Delaigue : Le libéralisme en France est le verre à moitié vide ou plein. Selon qui vous écoutez, vous aurez le sentiment d’un pays qui a subi un assaut majeur de libéralisation économique, ou au contraire, d’un enfer soviétoide qui brime ses entrepreneurs et fait fuir ses talents. Ces discours hystériques ne signifient pas grand-chose de concret. Il est vrai que le libéralisme « différencié » ressemble parfois à l’image que l’on observe, par exemple sur le marché du travail. Entre l’intérim, les réformes successives du licenciement, les auto-entrepreneurs et indépendants, de nombreux salariés sont en pratique sur un marché du travail très peu protecteur tandis que d’autres sont dans des situations tellement stables qu’ils redoutent de les quitter ou le moindre changement. C’est un peu la même chose dans la distribution, ou la réglementation et la concurrence se font plutôt au détriment de petits acteurs – pensez aux relations entre les agriculteurs et la distribution ou les industriels de l’agroalimentaire. Il y aurait une opportunité pour un « libéralisme du peuple », pour reprendre l’expression de l’économiste Luigi Zingales, un programme qui viserait à lutter contre les positions acquises et les rentes, qui amplifierait la concurrence pour les grandes entreprises et favoriserait les nouveaux entrants. Le moins que l’on puisse dire est qu’un tel programme n’est pas populaire, il reste donc un concept.