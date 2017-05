Pourquoi il est beaucoup trop tôt pour dire que la droite et la gauche sont mortes

Environ 20 millions d’électeurs pour Emmanuel Macron, 10,5 millions pour Marine Pen, ainsi s’achève la Présidentielle 2017, qui pour beaucoup illustrerait la fin d’une époque.

Les apparences nous le disent, avec l’élimination de deux anciens Présidents de la République, trois anciens premier ministres, et l’exclusion de la compétition des deux partis de gouvernements, Les Républicains et le Parti Socialiste.

C’est la fin d’une histoire dit le vainqueur, qui s’est employé à créer autour de sa personne et de son nom une dynamique portant ses initiales, En Marche, dont la logique était somme toute, celle du chamboule tout.

Quittant le quinquennat hollandais pour créer ex nihilo son propre parti, le nouveau Président a bâti sa victoire sur l’émergence d’un mouvement « anti-parti », « anti-système », rejetant la droite et la gauche de gouvernement.

Tout comme ses deux concurrents directs et sérieux de l’entre-deux tours, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui, malgré sa non-présence, a pesé sur l’élection via une forme d’appel à l’abstention et au vote nul ou blanc.

Tout semble s’être passé, lors de cette Présidentielle 2017, comme si un malin génie avait d’un coup de baguette magique remplacé les vrais candidats par des fake : Marine Le Pen à la place de François Fillon, et Emmanuel Macron au lieu de François Hollande ou Manuel Valls.

La configuration de l’opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux élus au premier tour sur la disparition des deux grands partis qui structuraient la vie politique française depuis 1945 reflète pourtant la réalité politique du pays.

Mais ça n’est pas tant la division droite/gauche qui est en train de voler en éclat comme on voudrait nous le faire croire, que son contenu. La dichotomie bientôt tri-centenaire étant incarnée lors de cette Présidentielle par, d’un côté les idées du FN et de l’autre, le projet d’En Marche.

C’est pourquoi la mise en scène, sur l’Esplanade du Louvre, d’un homme seul marchant jusqu'à la tribune au son de l’hymne européen, comme son discours, avaient pour objectif de transmettre un double message. Que le Président élu est fermement décidé à incarner le pouvoir, l’Etat et la Nation, mais surtout que son « désir d’avenir » est d’en finir avec le PS et LR et d’éjecter tous ceux qui n’adhéreraient pas à l’étiquette En Marche et au programme d’Emmanuel Macron.

Tel est du reste le sens de ses mots désignant : « Les Français qui ont voté pour moi, sans avoir nos idées …», le « nous » identitaire exprimé dans « nos idées » s’opposant aux « Français qui ont voté pour moi » créée de facto et volontairement une fracture, entre ceux qui se sont identifiés au programme du Président élu, et ceux qui, ayant voté pour lui, en sont pourtant exclus … jusqu’à ce qu’ils adhèrent à En Marche.