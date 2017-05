Ne vous inquiétez pas, la première génération à avoir grandi avec internet et les réseaux sociaux n'est pas lobotomisée, elle va bien et voilà pourquoi

Atlantico : Quelles sont les évolutions de la société découlant de l'arrivée d'une génération nouvelle, "digital native" (les enfants du numérique) ? Plus précisément, quelles sont les spécificités de cette nouvelle génération ? En quoi se distingue t elle de la génération précédente, qui a, pour sa part, grandi avec la télévision ?

Jonathan Znaty : L’évolution naturelle qu’apporte chaque nouvelle génération est décrite par des changements dans les moyens de communication. À chaque révolution sociétale, son changement, début du 20ème siècle, la radio, l’après-guerre, la télévision puis les années 2000 avec la démocratisation du GSM et de l’Internet. Aujourd’hui, c’est tout d’abord l’instantanéité et l’universalité de l’accès à l’information qui sont les principales révolutions, nombre d’ultra connectés peuvent être informés avant même que le sachant ait le temps de lui répondre.

Par ailleurs, l’autre révolution est celle de la photographie numérique, en consommation illimité, les digital natives sont souvent accusés de narcissisme. Est-ce du pur narcissisme ou simplement un besoin de se sentir aimé, puisque le rapport à soi passe d’abord par une intervention de l’autre.

Les comportements mais les outils distinguent les deux dernières générations, quand la génération précédente était une génération de la consommation, la génération des digitales native est celle de la surconsommation mais de données. Ils consomment plus juste, plus juste de leur moyen, plus justes de leurs valeurs, plus justes face aux enjeux de l’environnement. Le courant politique des digitals natives proche de celui de la fin des années 60 met en avant une conscience collective (grâce aux réseaux sociaux d’ailleurs) vers des valeurs humanistes et sociales.

Cette nouvelle génération exprime une conscience politique, notamment au travers des réseaux sociaux. Quelles sont les "luttes" qui attirent le plus leur attention et qui s'expriment le mieux au travers du digital, plutôt que par la télévision; du mariage pour tous, à la cop 21, ou aux différentes manifestations de soutien après des attentats?

La génération des digitals natives de par la disponibilité de l’information en profite pour participer de façon plus démocratique au débat politique. Chaque fait est vérifié, comparé, de temps en temps détourné mais toujours utilisé. À ce jour, ce sont les mouvements dit extrêmes avec une vision et un sentiment d’appartenance fort qui sont les plus visibles et représentés par cette génération sur les réseaux sociaux, nous l’avons vu avec le gagnant incontestable des réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon mais aussi avec Marine Le Pen dont les soutiens toujours inflexibles se rencontrent sur Twitter et Facebook. Les luttes principales sont celles qui ont été généralement oubliées par les gouvernements successifs représentés par les deux grands partis. Cette génération a compris qu’elle doit lutter pour la pérennité de la terre sur laquelle elle vit pour pouvoir en profiter au moins autant que des générations précédentes. Ce sont les droits individuels et collectifs qui sont débattus sur les réseaux sociaux. Finalement, c’est simplement l’éducation civique qui se fait par ces médias. Alors, au-delà de la communication, c’est d’abord le premier lieu de rencontre. Quel a été le réflexe de cette génération à l’instant où ils ont appris pour l’attentat du Bataclan, ça a été de se connecté sur Facebook ou Twitter, prévenir que tout allait bien et vérifier qu’il en était de même pour son entourage, et seulement ensuite, ils ont partagé leur émotion et leur soutien. Nous retrouvons simplement à une autre échelle la réappropriation de la démocratie en faisant entendre la voix du peuple comme à l’époque du forum romain.