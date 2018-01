Pourquoi les Britanniques s’inquiètent qu’une cyber attaque puisse déclencher une attaque nucléaire par erreur

Atlantico : Le think tank « Chatam House » a publié un rapport pointant du doigt les failles informatiques des systèmes de défense nucléaire britannique. Les auteurs Beyza Unal et Patricia Lewis insistent sur l'absence d'intérêt porté au fil des décennies à la mise à jour des systèmes de sécurité informatique. Est-ce que ce constat pourrait être transposable à la France selon vous et avec quel degré de prudence aborder ce rapport ?

Franck DeCloquement : Il est intéressant avant toute chose de revenir sur les profils et les qualités respectives des deux signataires qui ont rédigé ce document de 26 pages, aux accents particulièrement alarmistes : « Cybersécurité des systèmes d'armes nucléaires / menaces, vulnérabilités et conséquences ».

Le docteur Beyza Unal est chercheur au Département de la sécurité internationale de Chatham House. Elle est en outre spécialiste des politiques d'armes nucléaires et dirige des projets sur les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Elle mène également des recherches sur la cybersécurité et la protection des infrastructures critiques, en particulier sur les centrales nucléaires civiles. Auparavant, elle a travaillé à la Direction de l'analyse stratégique du commandement allié et de la transformation de l'OTAN, enseigné les relations internationales, retranscrit des entrevues sur l'histoire politique turque et a été observatrice électorale internationale lors des élections parlementaires irakiennes de 2010. Elle s'intéresse aussi à la politique de défense et de sécurité de l'OTAN ainsi qu'à la sécurité au Moyen-Orient. Le docteur Unal a reçu diverses bourses pour ses réalisations. Elle est une ancienne étudiante de William J. Fulbright et a reçu des fonds du département de l'Énergie des États-Unis pour participer à des ateliers au Brookhaven National Laboratory et au James Martin Centre for Non proliferation Studies, ainsi qu'au Sandia National Laboratory.

Le docteur Patricia M Lewis qui a la double nationalité britannique et irlandaise, est pour sa part directrice de la recherche « Sécurité internationale » de Chatham House. Ses anciens postes incluent celui de directeur adjoint et scientifique au Centre d'études sur la non-prolifération de l'Institut d'études internationales de Monterey. Mais aussi de directeur de l'UNIDIR, et Directeur de VERTIC à Londres. Le Dr Lewis a siégé à la Commission ADM 2004-6 présidée par le docteur Hans Blix, mais aussi dans le Groupe consultatif sur les priorités futures de l'OIAC 2010-2011 également présidé par l'Ambassadeur Rolf Ekeus. Elle a été conseiller auprès de la Commission internationale sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires (ICNND) 2008-2010, présidée par Gareth Evans et Yoriko Kawaguchi. Elle est titulaire d'un BSc (Hons) en physique de l'Université de Manchester et d'un doctorat en physique nucléaire de l'Université de Birmingham. Le Dr Lewis est lauréate du prix Joseph A Burton 2009, décerné par « l'American Physical Society » en reconnaissance de sa « contributions exceptionnelles à la compréhension ou à la résolution par le public, de questions touchant l'interface de la physique et de la société ».