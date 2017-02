Pourquoi Benoît Hamon n’est pas le Syriza que beaucoup y voient

Jean-Luc Mélenchon reprend les mots de l’ordre établi, l’Europe, le pouvoir d’achat, le chômage… et en quelque sorte veut renverser ces données. Benoît Hamon d’une certaine manière prend une troisième voie s’éloignant du pragmatisme consensuel. Il fait entendre une solution, la gauche peut encore donner des pistes d’avenir et espérer autre chose. Il prend des éléments de la modernité, (le digital, les robots), d’actualité (la pénibilité, le burn-out)... Il parle de la question écologique comme de quelque chose de fond. Avec ces questions il sort de la pensée dominante mainstream actuelle. Alors que Mélenchon et Le Pen s’opposent de manière frontale, Benoît Hamon trouve cette troisième voie. En matière d’économie il ne se plie pas à l’orthodoxie ambiante il prend les chemins de l’hétérodoxie. Pour ce qui est du monde de l’entreprise, il apporte aussi une vision critique mais qui ne renie pas l’entreprise en tant que telle… Il est plus à gauche que ce que le PS était devenu tellement il a sacrifié au « pragmatisme » ambiant. Jean-Luc Mélenchon met encore le travail au coeur de ses propos, l’anti Europe au coeur de son programme. Benoît Hamon ne promet pas le plein emploi, il a constaté la raréfaction du travail ainsi que ses mutations. Il voit que le journaliste va être remplacé par le témoin direct, le professeur par les MOOCs, les hôtes de caisse par des machines … Le travail est en pleine mutation et c’est lié à la robotisation et le numérique. Benoît Hamon représente une nouvelle gauche sans ce sur-moi marxiste de Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon reste réaliste, il ne va pas se battre contre l’économie de marché bien qu’il soit plus hétérodoxe même constat sur l’Europe, il est bien plus modéré.