Pourquoi Anne Hidalgo, n'illumine-t-elle pas la tour Eiffel pour Tamim ben Hamad Al Thani?

On a donc illuminé la tour Eiffel aux couleurs du PSG. Avec une gigantesque banderole "Neymar Jr". Comme pour les victimes du terrorisme. Un hommage rendu à un grand footballeur, explique la mairie de Paris. C'est un mensonge. Un gros mensonge.

Il s'agit d'un hommage rendu au fric. A l'argent qui dégouline, et qui noie les consciences. A la thune qui avance triomphante avec un "prosternez-vous braves gens, car je suis tout".

Un hommage rendu à 220 millions d'euros. Un hommage au pétrole, au gaz naturel. Au Qatar. Cet émirat s'est offert le PSG. Puis Neymar. Il est dans ses moyens d'acheter la mairie de Paris.

Si Anne Hidalgo était un tant soit peu honnête, c'est aux couleurs du Qatar qu'elle aurait illuminé la tour Eiffel. Et nous l'incitons à aller encore plus loin. Chaque année, le 3 juin, elle devrait placer sur la tour Eiffel un grand portrait de Tamim ben Hamad Al Thani. Ce dernier est l'émir du Qatar. Le 3 juin est la date de son anniversaire.

Se coucher devant l'argent du Qatar n'est pas propre à Anne Hidalgo. Le président qui nous préside a jugé bon de déclarer que l'arrivée de Neymar illustrait "l'attractivité retrouvée de la France". Mais quelle attractivité, monsieur Macron? Une attractivité à 220 millions d'euros? Une attractivité généreusement offerte par l'émirat le plus riche du monde? Sur les trottoirs arpentés par les putes, la France vaut donc très cher. Un président de la République doit-il s'en féliciter?

La lumière qui a jailli de la tour Eiffel nous éclaire sur nous-même. Sur ce que nous sommes devenus. Un pays qu'on peut piétiner. Un pays qu'on peut mépriser. Avec un personnel politique qui ne connaît plus le sens des mots "fierté" et "dignité". Jupiter est un pauvre type. Tamim ben Hamad Al Thani est grand. Et Macron est son prophète… Anne Hidalgo n'est pas du même bord politique que le président de la République. Mais elle appartient à la même caste, au même clan. Des gens qui, pétris de leur bonne conscience, ne se rendent pas compte de leur propre bassesse.