Pourquoi l’absence de coup de pouce pour le Smic est (malheureusement) une bonne nouvelle pour bien des travailleurs pauvres

Aujourd'hui, il ne s’agit plus de trouver ou d’avoir de l’information mais de l’exploiter avec les bonnes méthodes et outils.

Et si un seul médicament permettait de lutter à la fois contre les virus des hépatites B et C, les coronavirus comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et bien d’autres ? Ce traitement n’existe pas encore, mais les chercheurs avancent dans cette voie prometteuse.

De l'équipe du Nouveau Roman, dérisoirement surévaluée aux Etats-Unis encore plus qu'en France, Nathalie Sarraute est sans doute celle qui laisse l'oeuvre la plus consistante. Allez voir "Pour un oui pour un non", c'est un texte très fort sur le pouvoir des mots et des silences et la fragilité des liens.