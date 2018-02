"Pour faire partie d’al-Qaïda, il faut s’inscrire, comme à une banale association" : comment Abou Hafs est devenu le bras droit de Ben Laden

Septembre 1991. Abou Hafs arpente les terres afghanes depuis trois mois seulement, et il a achevé toute la procédure d’adhésion à al-Qaida. Si vite ! Pourtant les candidats sont habituellement soumis à une longue période d’observation avant de pouvoir être admis au sein de l’organisation. Ils vivent sous surveillance, 24 heures sur 24, sans forcément s’en rendre compte. Leur comportement et chacun de leurs gestes sont en permanence étudiés. Leur motivation, leurs convictions et leur détermination sont scrupuleusement évaluées par les chefs des organes sécuritaires et militaires d’al-Qaida, qui analysent aussi rigoureusement leurs capacités physiques.

Une règle qu’al-Qaida applique à tout postulant, quel que soit le contexte, situation de guerre ou pas.

Aux yeux des recruteurs, Abou Hafs fait montre d’une grande force intérieure, d’une solidité psychologique évidente, d’une droiture et de motivations sans pareilles. Des atouts majeurs, qui non seulement vont permettre sa très rapide intégration mais vont aussi le conduire, au fil de sa carrière, jusqu’au sommet de l’organisation…

De plus, contrairement à ce qu’a pu croire un temps l’Occident, al-Qaida n’a pas la « science islamique infuse », bien au contraire. Comme les autres groupes djihadistes présents en Afghanistan à cette époque, al-Qaida souffre d’une réelle carence sur le plan des compétences théologiques et des sciences religieuses. Une aubaine pour Abou Hafs, car en dépit de son jeune âge, 24 ans, et bien qu’il n’ait pas encore de diplôme universitaire, il va très vite être considéré comme une « immense encyclopédie ». Il est particulièrement virtuose en exégèse du Coran, des hadiths (paroles attribuées au Prophète), du fiqh (jurisprudence), etc. Et il est aussi très pointu en langue et poésie arabes, et dans plusieurs autres domaines : arithmétique, astronomie, sciences, etc.

C’est exactement ce qu’il faut pour épater ses nouveaux amis. Dès son arrivée en Afghanistan, l’étendue du savoir d’Abou Hafs impressionne. La plupart des combattants d’al-Qaida ne savent que réciter quelques chapitres du Coran, voire certains versets seulement. Et ils ne connaissent, en tout et pour tout, qu’une poignée de textes majeurs de la charia, dont les principes sont expliqués dans les hadiths et la sunna (les paroles rapportées et les actes du Prophète). L’enfant du Sahara, lui, fait preuve d’une parfaite maîtrise du Livre saint. Il peut citer de mémoire une infinité de textes théologiques anciens, mais aussi des traités de grammaire oubliés et des centaines de vers de poésie, y compris anté-islamique. De ce savoir, Abou Hafs tire aujourd’hui encore une certaine fierté : « Dès les premières semaines au camp al-Farouk, près de Kandahar, j’ai remarqué que j’étais très apprécié par la direction du camp. Quand le chef du camp Seif al-Adel, un Égyptien qui était alors le numéro deux de la branche militaire d’al-Qaida, est venu personnellement me dire qu’il avait besoin de me parler, je savais qu’il allait me proposer d’intégrer son organisation. J’avais déjà fait le tour de tous les autres groupes présents en Afghanistan, les Égyptiens du Jihad islamique ou la Gamaa islamiya, les Afghans de l’Union islamique du cheikh Abd Rabbou Rassoul Sayyaf, le Parti islamique de Gulbuddin Hekmatyar, l’Assemblée islamique de Burhan Dine Rabbani ou le groupe du cheikh Yunis Khales. J’avais rencontré tous leurs chefs. Al-Qaida avait ma préférence, car l’organisation avait une vision globale, elle se préoccupait du monde musulman dans son ensemble, et pas seulement de quelques pays. Mais avant de donner ma réponse, j’ai longuement réfléchi. J’ai posé un certain nombre de questions : je voulais connaître précisément l’histoire du groupe, ses objectifs, sa stratégie, son fonctionnement, ses moyens, ses besoins aussi. Seif al-Adel m’a aussi parlé de son émir, Oussama Ben Laden, chef suprême et guide d’al-Qaida. Je connaissais bien sûr sa réputation, mais cette fois, j’ai vraiment pu apprécier sa détermination. J’ai appris qu’il était craint autant par les Américains que par les Saoudiens. »