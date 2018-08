La pornographie, une source de bien des angoisses pour les personnes qui la rejette... mais la pratique

Atlantico : Les convictions morales vont à l’encontre de la pornographie . Pour autant cela n’empêche pas les personnes chez qui la conviction morale est très présente d’en consommer. Comment expliquer ce phénomène ?

Michelle Boiron : La morale c’est l’art de discerner le bien du mal.

La morale n’est pas figée une fois pour toute, elle va de pair avec l’évolution de la société dans laquelle on vit. Ceux qui ont un sens moral plus élevé ont légitimement une souffrance accrue. Cela ne les empêche pas d’avoir des pulsions et de vivre des interdits qui sont inhérents à la sexualité. Chacun gère à sa manière et se donne « bonne conscience » en justifiant sa conduite. C’est l’homéostasie.

Le sujet humain est un être culturel. Il faut donc étudier les systèmes de valeurs et de croyances d’une société pour accéder à la compréhension des comportements sexuels. On constate alors que la sexualité de la quasi-totalité des individus est conforme aux normes du groupe social auquel il appartient. Le rapport sexuel fait l’objet d’une question, lorsqu’il ne fait pas l’objet d’un interdit. On ne balaie pas si facilement 2000 ans de judéo christianisme qui ont fondé notre sexualité en quelques décennies ! La sexualité, aujourd’hui au service de la jouissance est considérée comme politiquement correcte. Chacun tend vers ce leurre de l’épanouissement individuel dans tous les domaines qui s’est étendu à la sexualité. Jusqu’alors la morale et la religion étaient le garant d’une conduite sans dérives.

En revanche le leurre du siècle dernier, dit de libération sexuelle, a fait miroiter une jouissance libre ; les interdits ont disparu, le désir aussi. N’oublions jamais que la transgression est excitante et que l’amour « pur », sans interdits, ne crée pas la même excitation que les conduites sexuelles à risques (adultère, pornos…). Les hommes et les femmes ont chacun une sexualité propre mue par différents facteurs. Les pulsions, la libido et son cortège d’hormones sont aussi responsables de nos différences indépendamment du tiers avec lequel ont partage la relation sexuelle. Quand le tiers est un film porno, on s’éloigne de la relation sexuelle au profit d’une jouissance individuelle virtuelle, sans autre.

Avoir un conflit moral sur l’utilisation du porno peut s’avérer très mauvais. Mais pas à cause du porno. Des niveaux plus élevés de conflit moral sur l’utilisation de la pornographie président des niveaux de stress, d’anxiété, de dépression, de diminution du bien-être sexuel, ainsi que des luttes intérieures. Qui de la conviction morale ou porno serait le plus destructeur ?

Dans la sexualité, est présent l’aspect moralisateur : on ne peut jouir sans ériger des barrières symbolique, codées. Le dépassement de ses limites entraine des sanctions, car la sexualité humaine est très intellectualisée avec des interdits, une morale, des transgressions des excès. Elle oscille en permanence entre un comportement naturel instinctif et un comportement très élaboré, culturel. Ainsi l’homme est en permanence tiraillé entre un « soi grandiose conscient » par le plaisir de la jouissance sexuelle et un « moi misérable » par une sexualité débridée, sans retenue ni exigence de qualité. La culture d’aujourd’hui n’aspire plus à élever l’homme au dessus de la vie matérielle et des plaisirs immédiats, mais l’entraine plutôt vers le leurre du tout est possible. La sexualité libérée conduit l’homme à l’escalade de la jouissance, peu importe le support pour l’atteindre.