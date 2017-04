Plongée dans le secret de la préparation des investitures pour les législatives

Alors que la fébrilité est à son comble en cette veille de premier tour de la présidentielle, à l'abri des caméras, une partie des équipes des candidats s'activent dans l'ombre avec non moins de zèle pour la préparation des législatives dont le résultat sera déterminant pour l'élu(e) du 7 mai prochain. Les grandes formations se disent prêtes," à quelques exceptions près ". Mais les choses ne sont pas si simples. Pour En Marche !, le parti d'Emmanuel Macron, les investitures sont plus difficiles à boucler, le candidat se réclamant de "ni droite ni gauche".

Atlantico a eu connaissance d'un document portant sur les premières validations de candidatures En Marche ! , portant sur une centaine de circonscriptions, document qui montre qu'en dépit des intentions affichées, la balance penche à gauche...

Fin mars, le FN annoncé que ses candidats avaient été investis dans 540 circonscriptions sur 577. Le reste, soit environ 40 circonscriptions (il y a 577 députés actuellement), "est réservé à d'éventuels ralliements, à des cas pas encore tranchés ou à des ténors FN qui se décideraient en fonction des résultats de la présidentielle", d'après le secrétaire général du Parti, Nicolas Bay ! Car tout est effectivement fonction de ce résultat. Et il va de soi qu'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle bouleverserait le paysage politique français !

Mais en cas d'élection de François Fillon, le visage de la droite républicaine connaitrait également des modifications, même si le secrétaire général de LR, Bernard Accoyer a pu mettre en avant en mars dernier que" seul François Fillon, qui a conclu un accord de gouvernement clair entre les Républicains et l’UDI, propose un projet puissant et cohérent aux Français". Le secrétaire général de LR a précisé que" 473 investitures ont été nominativement attribuées et 25 circonscriptions ont été réservées à des candidats UDI sortants". Mais un certain nombre d'investitures ne sont pas gravées dans le marbre. Des députés sortants font durer le suspense jusqu'au dernier moment pour tenter de court- circuiter les instances du Parti et permettre à celui ou celle qu'ils ont choisi pour leur succéder, de briguer le siège qu'ils détenaient jusqu'à présent. Par ailleurs des circonscriptions seront probablement réservées à des personnalités de Sens Commun ou se réclamant de la Manif pour Tous, mouvement qui a été un allié précieux du candidat pendant la période tourmentée qu'il a traversée. A cet égard, il faut suivre le député maire de Neuilly (-soutien indéfectible de François Fillon ), qui avait fondé le mouvement "577 pour la France", avec l'ambition de présenter des candidatures dans toutes les circonscriptions. Projet forcément revu à la baisse mais quelques personnalités émergent qui ont l'intention de piétiner les plate bandes d'élus LR plus ou moins bien implantés ...Or, dans la perspective de les législatives ,le mouvement vient de changer de dénomination et devient " 577-LES INDEPENDANTS de la droite et du centre ,qui se veut un "collectif d’acteurs libres et indépendants, déterminés à s’engager en politique et à mobiliser leurs talents au service de la France ". Cette modification a surtout été effectuée pour marquer le mouvement à droite, et éviter la tentation pour ceux qui l'auraient, de rejoindre Emmanuel Macron s'il était élu .