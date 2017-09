Plan logement : pourquoi le gouvernement calcule mal les risques d'effet boomerang sur les logements sociaux

Atlantico : Comment analyser le choix de faire porter la majorité de l'effort, soit 1.4 milliards d'euros, sur le parc social, qui ne concentre pourtant que 45% des aides versées. En quoi ce choix est il, ou non, justifié ? Quelle est la cohérence du plan dans sa globalité ? ​​ ​

Philippe Crevel : Depuis 1945, l’accès au logement est une priorité pour tous les gouvernements. La pénurie en logements est une réalité en France depuis plus de 70 ans.

Elle fait suite aux retards accumulés durant l’entre-deux guerre, aux destructions de la Seconde Guerre mondiale, au baby-boom, au retour des pieds noirs et l’arrivée de nombreux immigrés dans les années 60.

Les années 50 et 60 furent marquées par la multiplication des bidonvilles près des grandes agglomérations. Leur résorption est intervenue au début des années 70. Même si à l’époque plus de 500 000 logements étaient construits par an, une partie de ces constructions était de piètre qualité et ne correspondait pas aux aspirations de la population transformée par les Trente Glorieuses. En outre, les logements sociaux pour des raisons de coûts et de disponibilité du foncier ainsi que pour des raisons sociologiques ont été construits à l’écart du centre des agglomérations.

En 1977, Raymond Barre, Premier Ministre de Valéry Giscard d’Estaing, décida une réorientation de la politique en faveur du logement en privilégiant l’aide à la personne. L’Allocation Personnelle au Logement fut alors créée. De 1977 jusqu’aux années 2000, les aides à la personne ont augmenté. La possibilité pour les étudiants d’accéder aux APL a abouti à leur amplification. Depuis des années, la Cour des Comptes interpelle les pouvoirs publics sur une remis en cause de la politique en faveur du logement, tant pour des raisons budgétaires que pour des raisons d’efficacité.

C’est dans cet esprit que le Président de la République, Emmanuel Macron a annoncé lundi 11 septembre plusieurs mesures en faveur du logement qui sont insérées dans le projet de loi dont les grandes lignes seront présentées au Conseil des Ministres du 20 septembre prochain. Des économies sont prévues tant en ce qui concerne le logement social, les aides à la personne et les aides à la pierre.

Le logement social occupe une place importante dans notre pays : avec 4,8 millions de logements, le parc social représente un logement sur six et près de la moitié du parc locatif. Les aides publiques qui lui sont consacrées s’élevaient à 17,5 milliards d’euros en 2014.

Le logement social fait l’objet de nombreuses critiques. Il coûte cher. Les locataires ne sont pas obligatoirement ceux qui devraient l’être. Les organismes d’HLM préfèrent avoir des locataires ne respectant pas les critères d’attribution mais solvables. Par ailleurs, les HLM ne sont pas toujours situés dans les villes ou les quartiers où il y a de réels besoins.

En matière d’HLM, le Président de la République a décidé de modifier la politique du logement en jouant sur plusieurs curseurs. Il a annoncé la création de 50 000 places de logement au profit de personnes en situation de précarité dont 10.000 dans des pensions de famille et 40.000 dans le parc locatif. Ces places doivent remplacer des nuitées d'hôtels, jugées inadaptées et coûteuses. Au niveau du parc social, le Président de la République a demandé une plus grande mobilité des locataires. Il entend également activer une politique de baisses des prix des logements sociaux. A cette fin, il s’est engagé à geler durant deux ans le taux du Livret A. Ce gel devrait stabiliser le coûts des emprunts pour les organismes de logement social qui sont appelés en contrepartie à réduire le montant des loyers afin de compenser la diminution du montant des APL. Cette dernière pourrait atteindre 50 euros. Il a été également un plan de vente de 40 000 logements sociaux par an à leurs occupants (contre 8 000 à 10 000 aujourd’hui).