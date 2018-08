Pesticides dans les paniers de course : il faut remettre les choses en place

Sous le titre « Pourquoi la France est la championne d’Europe de la présence de pesticides dans les paniers de course », Atlantico a récemment publié une analyse hautement anxiogène fondée sur le magnum opus annuel de l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) sur les résidus de pesticides dans les aliments.

L'analyse est fausse dès le titre. Certains médias ont taxé la France de « mauvais élève » avec 6,4 % des échantillons testés dépassant les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides, en compagnie de Malte (10,7 %), le Luxembourg (8,3 %) et les Pays-Bas (7,5 %). Cet énoncé suffit à démontrer que la France n'est pas « championne », n'en déplaise aux activistes anti-pesticides et aux thuriféraires du biobusiness.

En outre, ces chiffres sortent de nulle part. L'EFSA n'a colligé des chiffres ventilés par pays que pour les échantillons originaires de ces pays (et donc analysés par le pays en cause ou un autre), et ce, dans le cadre d'un programme coordonné d'analyse portant sur neuf produits végétaux et deux produits animaux. La France (43,1 %) se situe dans la moyenne européenne (43,9 %) pour les échantillons présentant des résidus au-dessus de la limite de quantification et en dessous de la LMR.

Le résultat est moins bon pour les dépassements de LMR (4,2 % au lieu de 2,4 %). Mais il faut se garder de toute interprétation hâtive. Ainsi, comme le note l'EFSA, le panier français a inclus 32 échantillons de tomates de Mayotte avec un excès de diméthoate, recueillis dans le cadre d'une opération de contrôle ciblée. Ôtez-les des données et les dépassements de LMR français tombent à 3,6 %. Ce n'est pas là une justification de la situation, mais une description des pièges que comporte cet exercice. En outre, 2016 a été une année catastrophique pour l'agriculture.

L'EFSA n'a pas « pointé du doigt l'usage excessif de pesticides dans l'agriculture française ». Pour cet usage, il faut s'en remettre à d'autres sources statistiques, portant notamment sur les tonnages de matières actives (MA). Il va de soi que la France, grand pays agricole, aura un tonnage bien supérieur à celui de Malte. Lorsqu'on rapporte les tonnages à l'hectare cultivé, la France s'est trouvée au neuvième rang en 2014 avec moins de 3 kg MA/ha, en compagnie de l'Allemagne, loin derrière Malte et Chypre avec leurs 10 kg ou encore les Pays-Bas et la Belgique (entre 5 et 6 kg).

La France est dans une situation très honorable compte tenu de l'intensité de son agriculture et, partant, de sa contribution à la souveraineté et la sécurité alimentaires française et européenne. Et mondiale : «Pour la paix, les producteurs de blé français sont comme des casques bleus» (Sébastien Abis, Institut de Relations Internationales et Stratégiques). Mais il est vrai qu'il y a des rêves de repli national, vers une « terre qui ne ment pas » cultivée par certains aspects « comme avant »...