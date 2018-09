Le patrimoine français est en danger... et pourtant les solutions existent

Michel Ruimy : Vaste question et importante interrogation ! puisque le patrimoine est une notion multiple et complexe. Elle a, d’abord, désigné les vestiges les plus monumentaux des cultures. Puis, elle s’est progressivement enrichi de nouvelles catégories issues de secteurs d’activité non artistiques, comme le patrimoine industriel, ou de contextes particuliers, comme le patrimoine subaquatique. Aujourd’hui, la notion de patrimoine est une notion ouverte, qui peut développer de nouveaux objets et de nouveaux sens car elle reflète une culture vivante plutôt qu’une image figée du passé.

Plus récemment, s’appuyant sur l’ethnologie, un effort particulier a été porté sur la conceptualisation et la désignation d’une dimension complémentaire du patrimoine : le patrimoine immatériel qui regroupe les actes de création et de représentation (arts du spectacle, rites, arts plastiques…), les processus de transmission (pratiques sociales, savoirs et savoirs-faire traditionnels, croyances et pratiques relatives à la nature…) et les contenus non pérennisés de la créativité (langues, coutumes, usages, traditions orales…). Ces nouveaux courants patrimoniaux sont portés par la multiplication massive des associations locales de protection du patrimoine et par la création d’un vaste réseau de musée d’arts et traditions populaires, d’écomusées, de musées des techniques, de musées d’histoires locales ou de société...

Dans une rapide perspective historique, il faut attendre la Monarchie de Juillet pour voir s’engager une politique forte en matière de patrimoine. Si le terme de « monument historique » apparaît une première fois, en 1819, dans le budget du ministère de l’Intérieur, il faut attendre, octobre 1830, pour que Guizot, alors député et ministre de l’Intérieur, fasse valider, par Louis-Philippe, la création de l’Inspection générale des Monuments historiques. Aujourd’hui, cette expression regroupe des objets et des ensembles qui, isolés ou non, doivent être protégés ou conservés en raison de leur valeur particulière, qu’elle soit culturelle, historique ou esthétique….

Plus tard, la protection du patrimoine national fait force de loi sous la IIIème République

À partir des années 1960, la notion de patrimoine est redéfinie. Malraux, ministre des affaires culturelles, hérite des structures créées sous Guizot et les développent grâce à une augmentation des budgets. En 1962, la « loi Malraux » instaure les secteurs sauvegardés, qui étendent aux ensembles urbains historiques, la notion de patrimoine.

Enfin, un premier pas dans l’internationalisation des concepts patrimoniaux intervient, à cette même période, avec la signature de la Charte de Venise en 1964. Les principaux apports de ce document résident notamment dans la reconnaissance d’un patrimoine modeste qu’il faut protéger au même titre que les autres patrimoines.

L’aboutissement de cette mondialisation de la question patrimoniale est l’adoption, en 1972, de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel lors de la session de la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 189 pays ont ratifié cette convention en 2012.

C’est la première fois que le terme patrimoine est utilisé dans son sens moderne. Il sera ensuite largement repris en France.

Outre la création du loto du patrimoine, censé rapporter entre 15 et 20 millions d’euros, l’animateur en charge du patrimoine semble estimer que l’Etat n’y met pas suffisamment du sien financièrement.