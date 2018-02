Partielles, et maintenant les 6 suivantes : LREM face à la grande glissade ?

Mauvais week end pour Emmanuel Macron et la République en Marche...Alors que les élus La REM viennent de signer une résolution présentée par la coalition natio-autonomiste à la veille de son déplacement en Corse,- enfreignant ainsi la position officielle du Parti, les Républicains ont remporté les deux élections partielles convoquées à la suite d'invalidations prononcées par le Conseil Constitutionnel. Comme un air de vieux monde qui vient reprendre ses droits après la vague de juin 2017... Il permet à Laurent Wauquiez de déclarer que "c'est un désaveu qui sanctionne sévèrement la politique du gouvernement dont les effets sur le terrain sont sévèrement jugés par nos concitoyens: matraquage fiscal des classes moyennes et des retraités, explosion sans précédent de l’immigration et de la délinquance", et d'afficher son optimisme pour l'avenir : "Les victoires de ce soir marquent une étape importante dans le renouvellement et la reconquête menés par notre famille politique".

Dans un communiqué non personnalisé, l'équipe de La REM prend sobrement acte de ces défaites qu'elle met sur le compte de la faible participation électorale et déclare que "le niveau exceptionnel d’abstention, constaté dans ces deux circonscriptions, nous incite plus que jamais à poursuivre nos efforts pour renforcer l’engagement des citoyens dans la vie politique, au cœur du projet de notre mouvement". Or c'est précisément pour conjurer cette tendance que le Premier Ministre Edouard Philippe et le délégué général de La REM Christophe Castaner avaient fait le déplacement jeudi dernier à Pontoise en appelant " à la mobilisation générale". Ils n'ont pas été entendus.

- Dans le Territoire de Belfort la victoire de Ian Boucart était attendue: confortablement élu en juin dernier, il était arrivé largement en tête au premier tour ; le candidat LR gagne 8 points par rapport à 2017 avec 58,9% des voix. Il bénéfice de tout l'appui de son prédécesseur qui, non cumul des mandats oblige, avait préféré la mairie de Belfort à son mandat de député.

- Dans la première circonscription du Val d'Oise, (-une circonscription qui vote traditionnellement à droite) , avec une configuration semblable (- le député sortant Philippe Houillon s'est retiré de l'Assemblée pour rester maire de Pontoise ), Isabelle Muller-Quoy ,la candidate de La REM l'avait emporté d'une courte tête en juin face à son opposant Antoine Savignat , aujourd'hui vainqueur. La candidate LREM était arrivée en tête au premier tour, avec un peu plus de 29% des voix contre 23,67% pour le candidat LR. Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse ont fait le déplacement entre les deux tours et parmi les 19% d'électeurs qui se sont déplacés dimanche, ceux du candidat LR étaient les plus nombreux, les électeurs de La REM ayant clairement boudé les urnes. Résultat : 51,45 % des voix pour le vainqueur Antoine Savignat, contre 48,55% pour la sortante, Isabelle Muller-Quoy.