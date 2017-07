"Les Parisiens" : exercice foutraque d'auto-flagellation

THEATRE

Adaptation, par Olivier Py lui-même, de son roman éponyme, Les Parisiens retrace le parcours d’Aurélien, un petit provincial aussi beau qu’arrogant et sans scrupule, qui n’a qu’une obsession : subjuguer Paris par ses mises en scène, et, pourquoi pas, décrocher la direction d’une Institution prestigieuse.

Il deviendra, en autres, l’amant officiel d’un chef d’orchestre célèbre et se galvaudera dans de nombreux milieux décrits, ici, comme sans foi ni loi; celui, notamment, des politicards assoiffés de pouvoir, celui des hommes d’affaires véreux, ou encore, celui, plus interlope, de la prostitution et de la transsexualité.

L’ascension d’Aurélien s’accompagnera donc d’une descente vertigineuse au plus profond de la compromission et de l’abjection, dégringolade au cours de laquelle le héros rencontrera ceux qu’il appelle les « Parisiens », et dont le moins qu’on puisse dire est que, question moralité, dignité et courage, ceux-là -pour qui a un odorat développé- ne sont pas à prendre avec des pincettes

POINTS FORTS

Pour qui aime les récits peuplés d’ogres et de monstres, ces Parisiens sont une aubaine, car voilà une fresque, comme une hydre, qui charrie toute une humanité bien peu ragoûtante ! Des ministres, des notables, des créateurs, des artistes, des dirigeants du CAC 40, des actrices, des journalistes, des transsexuels, et même des prélats, bref, de tous ceux qui s’y bousculent , tous sont scandaleux à des titres divers. Olivier Py les dépeint, sans fard, dans toutes leurs turpitudes. Et ce qu’il dévoile de leurs vies, et surtout des dessous de celles-ci, n’est pas « joli joli ». L’écrivain n’omet rien de leurs noirceurs, car il les traque partout, jusque dans leurs orgies, parce qu’à en croire l’écrivain, chez ces gens-là (comme aurait dit Jacques Brel), le sexe tient une place folle, pour ne pas dire prépondérante.

Les scènes, même les plus lyriques et les plus osées respirent le vécu. Elles sont pour beaucoup, savoureuses, truculentes, ironiques et mordantes.

Sur le plateau, comme dans un grand magasin bien connu, ils se passe toujours quelque chose, et toutes les séquences s’enchaînent à un rythme effréné. On n’a jamais le temps de reprendre ni son souffle, ni ses esprits. Ça court, ça parle, ça pérore, ça hurle, ça entre, ça sort, ça se congratule, ça baise, ça se sodomise aussi (beaucoup d’ailleurs, un peu trop sans doute) dans un tournoiement incessant de 4heures 30 (excepté, bien sûr pendant l’entre-acte...).