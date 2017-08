Le pari : Netflix reussira-t-il à transformer l'essai de sa stratégie de la dette ?

Atlantico : Comment expliquer la présence de cette dette ?

Gilles Babinet : Il faut bien comprendre qu’une des caractéristiques qui a fait le succès de la Silicon Valley c’est l’accès à un capital très abondant. Cela a permis de développer de très grandes entreprises, dont les fondateurs n’ont pas eu à mobilier beaucoup d’énergie pour aller se refinancer, leur permettant ainsi de se concentrer sur le cœur de leur activité plutôt que sur des levées de fond. Le corolaire à cela c’est le risque de bulle. Beaucoup d’entreprises peuvent être surévaluées. On va ainsi voir comment Uber évoluera dans les prochaines années mais il n’est pas impossible que pression concurrentielle + dette + mauvais management fasse baisser la valorisation de l’entreprise.

On a vu quelques entreprises récemment avoir des problèmes de valorisation tandis que leurs investisseurs se rendent compte que le business est plus difficile qu’il n’y parait. Lorsque le modèle économique est établi, on passe de compétences qui concernent l’innovation et l’entrepreneuriat à des compétences beaucoup plus opérationnelle et financières. Ce passage ne se fait généralement pas sans heurts. Tout un tas d’outils de financement s’offrent alors aux entreprises, de la dilution du capital avec de l’émission d’actions ou de la création de dettes. Souvent lorsque c’est possible, l’on privilégie la dette pour éviter de diluer les actionnaires. Dans le cas de netflix c’est clairement ce qui a été privilégié. Il faudrait voir sur quoi est assise cette dette, mais on peut imaginer que des mécanismes de type préfinancement de films sont ici à l’autre pour tout ou partie.

Rien d’inquiétant à priori lorsque les montants restent raisonnables, mais avec 20mds, on tutoie les émissions les plus volumineuses des grandes entreprises…

La principale source de revenue de Netflix provient de ses abonnées. Et si tout semble aller pour le mieux de ce côté-là, la stratégie à long terme (une forte production de films et de séries originales) de la plateforme est coûteuse et l'oblige à s'endetter. Pensez-vous que la stratégie de Netflix soit soutenable dans la durée ? Peut-elle permettre de résister en cas de ralentissement de la croissance des abonnés ?

On a vu récemment que Netflix n’avait plus beaucoup de croissance aux USA dont elle doit sans doute avoir saturée la demande. La question qui est posée consiste à savoir si la croissance se fera aussi bien à l’international et avec le même niveau d’ARPU (revenu par utilisateur) et de marge. Or si la croissance est très forte à l’international l’ARPU est bien moindre, ce qui est une source d’inquiétude car la question de savoir si le business a été évalué correctement pour l’export est forte.

Quel serait la bonne stratégie à long terme pour Netflix selon vous ? Doivent-ils craindre l’émergence de nouveaux concurrents comme la plateforme vidéo d'Amazon par exemple ?

Netflix a une stratégie de Winner takes all : disposer d’une telle taille critique qu’il devient très difficile pour un concurrent de parvenir à financer des films, avoir des couts marginaux aussi bas, etc. C’est une bonne stratégie, qui est généralement limitée par les autorités de la concurrence à un certain moment et dans certains pays.