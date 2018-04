OPA sur Angela : pourquoi Emmanuel Macron n’a plus d’autre choix que de convaincre la chancelière de revenir à de meilleurs sentiments s’il veut "sauver" l’Europe

En visite aujourd’hui à Berlin, Emmanuel Macron doit préciser à la Chancelière qu’il a décidé de consulter les populations européennes pour sonder la capacité de l’Union à se réformer. Ce travail prendra le temps qu’il faudra, mais il veut obtenir la preuve que les Européens ont intérêt à participer à une Europe réformée. Pour l’instant, personne ne croit que le redémarrage de l’Europe soit possible. Chaque peuple se replie sur son territoire, sa culture et sa politique.

Et pourtant, il a obtenu l’accord des chefs d’Etat et de gouvernement pour lancer une grande consultation citoyenne des populations européennes. Alors que personne n’en voulait.

Emmanuel Macron n‘en démordra pas.

Il veut réformer l'Europe et faire repartir cette construction qui a tant fait rêver. Il le veut pour trois raisons, D’abord parce qu’il croit dur comme fer que dans le monde moderne, la seule façon de résister à la pression des USA d’un coté et de la Chine de l’autre est de se réunir au niveau européen.

Ensuite, parce qu‘il a la conviction qu’il existe une identité européenne qui peut dépasser les égoïsmes nationaux et affronter des cultures complètement différentes. Une identité fondée sur l’histoire partagée, la culture et les croyances judéo-chrétiennes qui ne négligerait pas les identités propres à chaque pays.

Enfin, parce qu’il a été élu sur ce programme européen. C’est d’ailleurs le seul candidat à avoir développé une telle ambition à l’encontre de l’euroscepticisme et ce programme est une des raisons fortes de son élection.

A partir de là, il sait très bien que l’Europe est en panne. L’Europe telle que l’avait imaginée ses fondateurs, l’Europe telle que l’avait dessinée François Mitterrand et Jacques Delors. Ils pensaient qu‘en faisant l’Europe monétaire, économique, ils pourraient accoucher ensuite d’une Europe politique. Ils se sont trompés.

La monnaie unique, les dossiers d’harmonisation techniques fiscaux ou sociaux ont plutôt bloqué l’évolution de l’Union européenne en l’enfermant dans une administration bruxelloise qui est maintenant rejetée par les populations. Il faut dire que les gouvernements s’en sont servis comme de bouc émissaire à leur propre lâcheté. En clair, l’union monétaire est une réussite mais cette réussite s’est faite sans une adhésion forte des peuples dont beaucoup pensent à tort que l‘euro est un frein à leur progrès.

Le fait est que l’Europe est bloquée. Et que pour beaucoup, elle n’est pas réformable.

Emmanuel Macron veut y croire encore. Pour lui, l’Europe est réformable à trois conditions.

1er condition : il faudrait que les Etats les plus riches acceptent de contribuer à une forme de solidarité pour aider les plus pauvres. C’est même dans leur intérêt. Mais pour l’instant, l‘Allemagne et les pays de l’Europe du nord ne veulent plus rien savoir. Angela Merkel y était prête, mais compte tenu de sa faible majorité, elle est paralysée.