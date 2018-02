"Oneguine" : Quand les très grands talents s'additionnent...

« ONEGUINE »

BALLET DE JOHN CRANKO

SUR DES MUSIQUES DE PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI

Jusqu’au 7 mars 2018

LE SUJET

Inspiré d’Eugène Onéguine, le roman en vers composé par Alexandre Pouchkine entre 1823 et 1831, l’ Onéguine chorégraphié par John Cranko en 1965 pour le Ballet de Stuttgart, met en scène un chassé croisé tragique entre quatre jeunes gens ; Onéguine, un dandy pétersbourgeois, mondain et désargenté ; son ami, Lenski, un poète idéaliste épris de littérature allemande ; sa fiancée, la douce, tendre et fragile Olga, et Tatiana, la sœur d’Olga, une jeune fille rêveuse, tombée sous le charme d’Onéguine…

C’est au cours d’un bal que le drame va se mettre en marche.