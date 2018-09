Mais pourquoi cette obsession de l’Elysée et d’Alexandre Benalla à nier le rôle opérationnel que l’homme du président aurait pu jouer sur sa sécurité ?

Atlantico : Comment expliquez-vous cette volonté de l'Elysée à masquer le fait qu'Alexandre Benalla aurait pu occuper des fonctions opérationnelles relatives à la sécurité du président ?

Xavier Raufer : En général, depuis le Général de Gaulle, les grands chefs de la police et de la gendarmerie détestent qu'il y ait une opération parallèle à la présidence de la République ou au ministère de l'Intérieur.

Ils estiment qu'ils sont tenus par des obligations juridiques impliquant leur savoir faire et qui les rendent légitimes.

Deuxièmement, les présidents de la République se sont plus ou moins toujours abstenus d'avoir autour d'eux, dans le cadre de leur sécurité, des individus choisis dans le privé et dont les missions étaient peu claires.

D’abord parce que pour des gendarmes de haut-rang, être au contact avec le Président de la République c'est quelque chose de très prestigieux auquel ils sont très attachés et généralement l'histoire à ce niveau-là se résume à des guerres picrocholines entre la police et la gendarmerie. Mais ça ne sort pas de la sphère de la sécurité publique. Dans ce cas précis, sans doute par amateurisme mais également parce que monsieur Benalla n'a pas été bien maitrisé par son entourage à l'Elysée, nous n’avons pas compris que ce monsieur était une espèce de mouche du coche qui voulait être au premier rang de tout, qui avait une sorte d'ambition délirante d'être la voie d'accès au président.

Il voulait, comme les grands, avoir un pistolet. Il voulait avoir la voiture siglée police, etc.. C'était le genre d'individu qu'il fallait absolument écarter de ce genre de responsabilité. Car dans le monde que nous vivons, tout est stocké et tout peut se retrouver. C'est la raison pour laquelle il s’agit là d'amateurisme. Mais l'entourage de M Macron pris par d'autres taches n'a pas compris le danger de l'individu et si quelqu'un l'a compris; il n'en a pas parlé au président et s'il en a parlé il n'a pas su être convaincant parce que cet individu devait être écarté tout de suite.

C'est tout à fait le genre de personne avec lequel on ne peut avoir que des salades.

Ensuite, les policiers, les gendarmes et ceux chargés de la sécurité de la présidence par principe ne veulent pas d'amateurs dans leurs pattes. C'est follement dangereux. Imaginez un jour où des gens officiellement chargés de protection du président voient un individu tourner de dos et remarquent la crosse d'un pistolet. Il y a un mort tout de suite ! Cela peut déclencher des catastrophes. Dans ce dispositif, Alexandre Benalla est passé à coté de la mort plus d'une fois.