Une nouvelle pneumonie dangereuse, contagieuse et résistante aux antibiotiques est apparue dans les hôpitaux chinois

Atlantico : Une nouvelle forme de pneumonie a sévi dans un hôpital de Hangzhou dans le Sud-Est de la Chine en 2016. Cette bactérie qui est la source de cette pneumonie est selon les chercheurs qui ont publié une étude dans le journal The Lancet Infectious Diseases serait résistante aux antibiotiques, très contagieuse et mortelle. En quoi consiste cette pneumonie exactement ? Comment se manifeste-t-elle dans les hôpitaux ? En quoi s'agit-il d'une menace qui concerne le monde entier ?

Cette bactérie est très connue depuis plus d’un siècle. Elle s’appelle Klebsiella pneumoniae, plus communément « klebsielle ». En réalité, klebsielle ou plutôt Klebsiella (avec un « K ») est un genre bactérien qui appartient à la grande famille des Entérobactéries. Au moins quatre espèces de klebsielle sont connues en pathologie infectieuse de l’homme, parmi lesquelles pneumoniae est nettement la plus pathogène. Pour situer la famille des Entérobactéries, on y trouve les salmonelles (toxi-infections alimentaires et autres forme de diarrhée), les shigelles (dysenterie bacillaire : diarrhée douloureuse, sanglante et fébrile), le colibacille (infection urinaire, diarrhée) et les yersinia (diarrhée, peste).

C’est Carl Friedländer (1882) qui découvrit la responsabilité de Klebsiella pneumoniae (en abrégé K. pneumoniae) dans certaines pneumonies graves et souvent mortelles de l’adulte. Il appela cette bactérie « pneumobacille ». Elle est également responsable d’infections urinaires, mais moins graves.

K. pneumoniae est une bactérie très répandue. On la trouve dans le tube digestif (entéro bactérie) de l’homme et d’animaux (bactérie dite commensale : elle s’intègre à notre flore digestive ou microbiote intestinal), ainsi que parfois dans les voies aériennes supérieures (pneumo bacille). Elle est également retrouvée dans l’environnement (eaux usées, sol). Elle a la propriété d’être immobile et surtout -en ce qui concerne les souches pathogènes, dangereuses ou encore virulentes- d’avoir une capsule (facteur de virulence).

Ce type de pneumonie se développe principalement chez des malades fragiles, hospitalisés en chirurgie, en unités de soins continus, et tout particulièrement en réanimation.

Cette bactérie est naturellement résistante à certains antibiotiques. Depuis plusieurs décennies, sa résistance ne fait qu’augmenter pour atteindre des niveaux préoccupants (bactéries multirésistantes aux antibiotiques ou BMR ; puis, à un degré de plus, bactéries hautement résistances aux antibiotiques ou BHR).

Une souche de K. pneumoniae à la fois virulente (capsulée) et très résistante aux antibiotiques (l’association des deux étant plutôt rare) constitue une menace redoutable pour les hôpitaux du monde entier. Heureusement, cette pneumonie n’est pas très contagieuse. Mais la souche en question peut tout de même largement circuler, essentiellement du fait des voyages internationaux et des rapatriements sanitaires.