"Les saints ont apporté leur pierre à l’unité nationale"

Décryptage

Atlanti Culture "Mes pensées sont des papillons" : la lucidité, le courage, et la grâce Dans "Mes pensées sont des papillons", Eveleen Valadon raconte, avec le soutien de Jacqueline Rémy, ce qu'est sa vie de femme âgée, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle le fait avec une franchise, une lucidité et un tact qui forcent l'estime et l'admiration.

Bonnes feuilles "En 1942, Adolf Hitler trouvait déjà certaines vertus au djihad islamique" Nul ne sait où il va, s'il ne sait d'où il vient. Tel est l'enjeu de l'histoire : apprendre à observer le passé pour mieux comprendre le présent et tenter d'anticiper l'avenir. Une tâche rendue possible parce que l'histoire se répète - au moins deux fois, sinon plus. "La première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce" , précisait Karl Marx. Nous pouvons en rire, mais la farce perd de son mordant s'il s'agit de vivre à nouveau les moments les plus sombres de notre histoire. Beaucoup de signes avant-coureurs actuels rappellent la même situation bloquée que celle de 1789 ou de 1939. Crise économique, crise sociale, crise politique, crise de l'enseignement, crise des valeurs... Les classes montantes d'hier sont même devenues les aristocrates d'aujourd'hui. Extrait de "L'histoire se répète toujours deux fois" de Dimitri Casali et Olivier Gracia, publié aux Editions Larousse. 1/2

Bonnes feuilles "Fils d'Adam" ou Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes… Des pages faites de rage, de passion et d'amour. La tragédie du siècle incarnée par la tragédie d'un homme. Extrait de "Fils d'Adam - Nostalgies communistes" de Benoît Rayski, publié aux éditions Exils (1/2).

Bonnes feuilles Jacques Chirac, ce curieux président qui n'aimait pas les partis et s'intéressait peu à la politique... mais préférait parler aux hommes Percer le mystère de Jacques Chirac, c'est suivre une destination incertaine. Il serait un être paradoxal, autoritaire et tolérant, généreux et indifférent aux autres, un enfant gâté de la République à qui tout semble avoir réussi. Énarque et grand bourgeois, il est, en vérité, profondément humain, rustique, simple. Cet être tourmenté aurait passé son existence à protéger ses jardins secrets. Extrait de "Président, la nuit vient de tomber" d'Arnaud Ardoin, aux Editions du cherche-midi (1/2).

Impôts La taxation des signes extérieurs de richesse dans l’oeil du gouvernement ou le cache sexe inopérant de la “justice” fiscale L'IFI limité aux biens immobiliers n'est qu'un propos de campagne électorale. La réalité concrète sera beaucoup plus complexe car le détourage précis d'un patrimoine immobilier n'est pas si évident selon les cas.

Démantèlement Nouvelle alerte sur la politique familiale : mais pourquoi le gouvernement veut-il s’en prendre à un succès français ? Certains députés voudraient remettre en cause l'universalité des allocations familiales. Une nouvelle preuve que la politique familiale est, depuis une vingtaine d’années, considérée comme la variable d’ajustement de la sécurité sociale.