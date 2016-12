Le Nigéria peut se réjouir d’avoir écrasé Boko Haram, mais qui se soucie encore des centaines de jeunes filles enlevées et jamais retrouvées ?

The Daily Beast par Philip Obaji Jr.

Maiduguri, Nigeria. Pendant une semaine où un certain nombre de compagnies aériennes locales ont du annuler ou reprogrammer leurs vols en raison d'une pénurie de carburant pour avion. Les 21 écolières récemment libérées après avoir été enlevées en 2014 par des militants de Boko Haram dans la ville de Chibok, au nord-est du pays, ont finalement pu embarquer à bord d'un vol reliant la capitale du Nigeria, Abujaau au lieu de leur enlèvement.

Leur retour a été présenté par le gouvernement comme une victoire à un moment où, l’on dit qu’aucune zone n’est aux mains des djihadistes dans cette région.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé vendredi que le dernier camp restant de Boko Haram dans la forêt de Sambisa avait été pris par les forces nigérianes, bien que le soi-disant État Islamique, avec lequel une faction de Boko Haram est alliée, ait affirmé le même jour qu’il avait "tué et blessé de nombreux soldats" lors d'une attaque contre une caserne de l'armée à Yobe, un autre Etat dans le nord-est du pays.

Les djihadistes peuvent avoir perdu leur dernier bastion majeur, mais ceux qui dirigent l'une des deux factions de cette secte sont encore en vie. Les militants fidèles à l’ancien dirigeant Abubakar Shekau et ceux fidèles au nouveau chef nommé par l'EI, Abou Moussab al-Barnawi, auraient encore des cachettes dans le nord-est, et ils ont certainement des bases dans les pays voisins au Niger, au Tchad et au Cameroun.

Sur les 100 hommes figurant sur la liste des terroristes les plus recherchés rendue publique par l'armée l'année dernière, seule une poignée ont été capturés. Les autres continuent à diriger les deux factions, et seules les 21 jeunes filles de Chibok ont été libérées cette année. La campagne utilisant le hashtag #bringbackourgirls dans le monde entier qui portait sur la libération de plus de 200 jeunes femmes de Chibok a encore du travail.

Depuis leur libération en octobre, les 21 ont été traitées comme des VIP. Elles ont rencontré le président nigérien Muhammadu Buhari après qu’un accord négocié par la Croix-Rouge internationale et le gouvernement suisse ait été conclu avec Boko Haram pour leur libération. De plus elles ont obtenu l'assurance du président que le gouvernement les aidera à atteindre "leurs buts personnels, éducatifs et professionnels dans la vie."

Depuis qu'elles ont retrouvé leur liberté, les jeunes filles ont vécu sous protection à Abuja, et ont reçu beaucoup d'attention de la part du gouvernement et des médias. Quand elles sont arrivées à Yola le 23 décembre, elles ont été accompagnés par la journaliste britannique Isha Sesay, correspondante de CNN, et reçues par le gouverneur de l’Etat d'Adamawa, Mohammed Jibrilla.

Et dans la lointaine Washington, deux écolières de Chibok qui avaient été enlevées avant de s'échappér en avril 2014, étudient actuellement aux États-Unis grâce à une bourse. Elles ont visité la Maison Blanche le 17 décembre et admiré les décorations de Noël.

Bien que ce fut un beau Noël pour ces deux étudiantes, 197 autres écolières Chibok restent prisonnières et le monde entier réclame leur retour.

Mais ce ne sont pas les seules écolieres enlevées dans le nord du Nigeria par Boko Haram. Loin de là.

Il y a des centaines d'écoliers - beaucoup plus jeunes que ces filles de Chibok - encore détenus par les militants. Pourtant, personne ne parle d'eux.

Les quatre fils de Borom - Audu, Babagana, Mustapha et Bulama - ont été enlevés de leur école islamique par des militants de Boko Haram en mars 2015 dans le village de Damasak dans l'Etat de Borno, au nord-est. Ce même jour, le mari de Borom, Mallam Goni, a également été enlevé par les insurgés quand ils ont pris d'assaut sa maison. Elle et ses trois petites filles ont réussi à s’échapper.

Ça fait plus d'un an depuis le jour fatidique où des militants de Boko Haram ont enlevé des centaines d'enfants des écoles de Damasak et Borom ne s’est pas remise. "Elle pleure chaque fois qu'elle voit des jeunes" dit Bukkar Hassan, son voisin à Damasak, dont les deux cousines ​ont été enlevées par Boko Haram le même jour que les fils et le mari de Borom. "Les jeunes lui rappellent ses garçons disparus."

Cela fait maintenant près de deux ans que les fils et le mari de Borom ont été pris par les hommes de Boko Haram, et il n'y a pas eu de nouvelles de leurs ravisseurs les concernant, ni aucun commentaire de la part du gouvernement à leur sujet.

Le jour, où ils ont été enlevés, des militants de Boko Haram ont pris des centaines d'autres enfants des écoles à Damasak, selon un rapport publié par Human Rights Watch (HRW) en mars. HRW a déclaré que les militants ont occupé l’école primaire Zanna Mobarti de Damasak en novembre 2014, après la prise de contrôle de la ville. C’était six mois après les enlèvements de Chibok. Au moins 300 étudiants étaient dans le bâtiment, et dans les mois qui ont suivi, les insurgés ont forcé les enfants capturés à apprendre le Coran. Lorsque les forces de la coalition formée par le Tchad et le Niger ont repris Damasak en mars 2015, les djihadistes ont fui la ville, emmenant les 300 écoliers.

Quand Boko Haram a quitté Damasak, les élèves de l’école Mohammed Goni et de l'école islamique Al Manil, où les enfants de Borom ont reçu leur éducation ont également été enlevés. Parmi eux, selon Hassan, il y avait ses cousins ​​Umrama, 8 ans et Yachalu, 13 ans. "Ils ont été capturés sur la route en rentrant de l'école" dit Hassan, qui vit maintenant à Maiduguri. "Depuis, personne n'a entendu parler d’eux."

Les élèves de la Government Secondary School (GSS) de Damasak ont également été enlevés par Boko Haram, le même jour à leur domicile, selon le personnel de l'ESG qui a parlé au Daily Beast. L'école était fermée au moment de l'invasion.

Mallam Abubakar, un professeur de la GSS, dit que les insurgés ont attaqué l'école ce jour-là avec l'espoir d’enlever les enfants, mais ils ont trouvé quelques enseignants, y compris Abubakar. dans le bâtiment. Heureusement, tous les enseignants se sont échappés via la rivière près de la ville frontalière nigérienne de Diffa. "Les policiers se sont aussi échappés dans la rivière" dit Abubakar. "Il était difficile de communiquer avec les médias ou toute autre personne [pour signaler l'incident] parce que les lignes téléphoniques étaient coupées dans Damasak."