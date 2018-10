Nicolas Dupont-Aignan : le vent en poupe mais jusqu’où ?

Atlantico : Alors que la popularité de Nicolas Dupont-Aignan progresse chez les sympathisants de droite, avec 54% d'opinion positive, comment mesurer le potentiel, non pas du candidat, mais des idées développés par le président de Debout la France auprès des Français ?

Chloé Morin : Je note que toutes les cotes de popularité ne sont pas convergentes sur ce point. Par exemple, dans le dernier baromètre IPSOS/Le Point, Nicolas Dupont Aignant avait plutôt tendance à perdre du terrain. Auprès des sympathisants LR, il perdait 6 points (29% d’opinions favorables), et même 16 points au sein des sympathisants FN (30%). Reste que dans le premier cas, il est en 16e place du palmarès des leaders politiques les plus appréciés par les Républicains, et même 8e au FN. Il occupe donc une place de choix, que les intentions de vote réalisées par divers instituts en vue des Européennes traduisent également : dans la dernière intention de vote Ifop pour Paris Match, il était à 6,5%, en légère progression par rapport à la mesure effectuée en juin.

Cela indique un rapport de force avec le reste de la droite - la même intention de vote donnait 17% au FN et 15 à LR, et 2,5% à l’UDI - qui est loin d’être inintéressant pour le leader de Debout la france, et le place en position de force pour l’échéance à venir.

Il convient de noter qu’à la différence de certains de ses concurrents à droite, Nicolas Dupont-Aignant bénéficie d’une notoriété importante. Dans le baromètre IPSOS pour Le Point publié à la mi-septembre, 19% des français interrogés ne se prononcent pas sur son compte. C’est autant que Laurent Wauquiez, pourtant leader d’un parti majeur, et c’est moins qu’un Estrosi (27%), une Pécresse (22%), Le Maire (22%) ou Darmanin (35%). Cette notoriété est un atout, dans un contexte où l’on voit bien qu’après le grand renouvellement de 2017, les nouvelles figures politiques peinent à émerger, quel que soit le bord politique auquel elles appartiennent.

Si l’on cherche à expliquer ces scores de popularité et d’intention de vote assez élevés, il convient de souligner deux choses :

- d’abord, les mesures actuelles tendent à indiquer qu’il n’a pas pâti de son ralliement à Marine Le Pen entre les deux tours. L’association avec le FN eût pu conduire ses électeurs à juger qu’il serait électoralement plus efficace de voter pour un parti plus gros, et donc capable de peser davantage. Or, il a vraisemblablement su expliquer son ralliement de manière suffisamment claire pour conserver sa spécificité, et ne pas se faire siphonner son socle par le FN, ni laisser les erreurs de Marine Le Pen depuis le débat d’entre deux tours déteindre sur lui.

- ensuite, sa force s’explique sans doute au moins en partie par la faiblesse de la concurrence dans son espace politique. Marine Le Pen, comme on vient de le dire, et bien que cela ne se traduise pas par un effondrement dans les intentions de vote, peine à reprendre pied depuis un an et demi. Quant à Laurent Wauquiez, même si les Républicains se disent « plus audibles » depuis cette rentrée face à la politique menée par Emmanuel Macron, on voit bien qu’il peine à pour le moment à faire taire les doutes et les divergences stratégiques internes, et à imprimer une dynamique propre.