Ni pour, ni contre, bien au contraire... Ce que perd une démocratie à ne pas avoir d'opposition crédible et structurée

Atlantico : En l'absence d'opposition crédible et structurée, qu'adviendrait-il de la mission de contrôle traditionnellement dévolue à celle-ci ?

Paul-François Paoli : En préambule, il convient de rappeler l'enjeu actuel : Emmanuel Macron a gagné la bataille rhétorique, tout en étant en train de vider l'opposition de sa raison d'être. Il a réussi à imposer son lexique, sa lecture qui est simple : le monde en divisé en deux, entre celui des progressistes et des conservateurs (les électeurs de François Fillon essentiellement) ; il y en a éventuellement un troisième, celui des archaïques et autres déviants, c'est-à-dire ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Tout le monde veut être progressiste.

Il a ainsi réussi son coup de force sémantique, ce qui fait que, désormais chez LR, vous avez des personnalités comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui souhaitent être progressistes. Les progressistes, ce sont ceux qui souhaitent suivre les impulsions de la société civile. Emmanuel Macron a raison de dire que le clivage droite/gauche n'existe plus : il n'y a pas beaucoup de différences entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, du moment qu'ils sont d'accord sur l'essentiel, qui consiste à suivre le cours des choses dans un certain nombre de domaines (la liberté économique, la liberté des mœurs, etc.). Dans ces conditions, la droite risque fortement d'être phagocytée : toute une partie de la droite et du centre va être attirée par Emmanuel Macron, et pas seulement pour des raisons personnelles. À ce propos, je pense qu'Edouard Philippe, notre nouveau Premier ministre, est tout à fait sincère dans sa démarche. Sur l'essentiel, il y a très peu de différences entre Alain Juppé et Emmanuel Macron.

Bien évidemment que sur les questions budgétaires notamment, il faut qu'il y ait une opposition à l'Assemblée nationale afin de discuter des mesures et opposer des propositions concrètes ; mais sur le fond, Emmanuel Macron réussit une formidable opération. Cette dernière pourrait toutefois se retourner contre lui. Comme le disait ce mardi Jacques Myard en interview, citant la formule du général De Gaulle "nos rangs se clairsement, mais aussi s'éclaircissent", il est vrai que les personnalités qui s'en vont affaiblissent un camp, mais dans le même temps, ce camp se renforce car il devient plus clair. Il serait plus sain en France qu'il y ait tout simplement un centre – puisqu'Emmanuel Macron est un centriste – qui réunit les centristes allant de François Bayrou jusqu'à Luc Châtel, mais aussi une droite constructive qui assumerait la sémantique d'un conservatisme à la française, comme cela se passe en Angleterre ou en Allemagne. Face à un bloc progressiste, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas un bloc conservateur. Sur les franges de ces deux blocs, nous aurions une gauche radicale et le Front national. Le problème français, c'est que les mots ne sont pas à leur place : personne ne veut assumer pleinement celui de droite – encore que le nouveau Premier ministre affirme qu'il est de droite, ce qui est une bonne chose. En revanche, tout le monde veut être plus ou moins progressiste alors que la gauche est en train de s'écrouler historiquement. Dans ce nouveau clivage entre progressistes et conservateurs, c'est à ces derniers d'expliquer dans quel sens on peut être conservateur. À ce moment-là, la droite pourra regagner en légitimité. Or nous avons un gros handicap en France, celui de la Révolution française ; et à ce titre, les conservateurs sont les perdants de l'Histoire d'une certaine manière.