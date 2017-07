"Le Musical" : un passionné passionnant malgré quelques partis pris contestables

LIVRE

Le Musical

Propos sur un art total

De Jelery

Beslon Éditions

558 pages

RECOMMANDATION

BON

THEME

Au chapitre des spectacles vivants, le musical est un genre très particulier et bien déterminé. Creuset du théâtre, du chant et de la danse, dosés différemment selon les œuvres, il représente un art total sur lequel règnent les Anglo-Saxons à Broadway et dans le West End à Londres.

Même si, là aussi, les temps semblent changer…

POINTS FORTS

- Cette étude minutieuse est le livre d’un spécialiste mais surtout d’un passionné. A la fois historien et chroniqueur du temps présent, grand connaisseur de la musique autant que de la dramaturgie, Jelery retrace les évolutions du musical depuis sa création et analyse les œuvres nouvelles. Son livre est une somme, un ouvrage de référence.

- Paru une première fois en 2011, le texte initial a été enrichi. Jelery a aussi ajouté trois chapitres : l’un consacré au jukebox tuner, ce type de musical qui consiste à inventer une narration pour unir des chansons préexistantes comme « Mamma mia ! » et les tubes du groupe ABBA ; un autre décrit le phénomène Bollywood ; et le troisième se focalise sur la France qui a longtemps boudé les musicals mais qui semble désormais en être très friande.

- Comme dans la première édition, on retrouve trois gros plans sur trois chefs-d’œuvre emblématiques : « My Fair Lady », la comédie musicale d'Alan Jay Lerner et de Frederick Loewe, adaptée de la pièce de George Bernard Shaw « Pygmalion » et filmée pour le cinéma par le très grand George Cukor; « Cats », revu récemment à Paris, l’exemple type du dance musical; et « Grand Hôtel », véritable exercice de style, qui réunit les différentes tendances du XXe siècle.

- Bien sûr Jelery consacre de nombreuses pages à deux grands maîtres, Andrew Lloyd Webber (« Jésus Christ Superstar », « Evita », « Cats », « Le Fantôme de l’Opéra », « Sunset boulevard »…) et Stephen Sondheim, aussi doué pour écrire de la musique que des paroles.

POINTS FAIBLES

- Avec ses 558 pages aux marges étroites, composé en petits caractères, le livre est un tel flux d’informations, de descriptions, d’analyses, de souvenirs… que le lecteur en perd parfois le fil narratif. Mais ainsi sont les passionnés - et Jelery en est un, il leur arrive de se laisser emporter par leur sujet.

- Certains de ses jugements très personnels laissent dubitatif, comme lorsqu’il assimile le film « Peau d’âne » de Jacques Demy à un « spectacle de fin d’année scolaire » ou à un « patronage de luxe »…