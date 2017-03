Mur de la Honte. Mur des C... : cette semaine Heetch et Yves St Laurent

J’ai honte. Honte cette semaine d’être français. Honte d’être dans un pays qui trahit les entrepreneurs. Honte d’appartenir à un pays où certains entrepreneurs utilisent leur puissance pour avilir la femme à l’aube de la journée qui lui est consacrée le 8 mars. Honte que la justice de mon pays soit au service de la destruction de l’esprit d’entreprendre. Honte que la classe politique reste muette sur tous ces sujets. Honte. Honte. Honte.

Jeudi aura été la journée de la Honte. Jeudi un Juge dogmatique dans son approche, violent dans son réquisitoire, haineux dans sa description de la situation, condamne à mort des entrepreneurs.

Ils sont accusés d’avoir violé une Loi injuste, qui a changé 1000 fois en 2 ans, et d’avoir exercé une activité qui est à peu de choses près celle de Blablacar version urbaine, que personne ne penserait à attaquer (heureusement d’ailleurs).

Un Juge et un procureur, dont on sent toute la haine de l’entreprise poindre et transpirer dans chacun de leurs mots, heureux de pouvoir briller devant un auditoire qu’ils ont si rarement l’occasion d’avoir et leur permettre de déverser une bile qui ressemble fort à la lave du volcan. Impatient de détruire ce qu’il recouvre. Une vitrine et une chambre d’écho pour le trotskisme d’état, la haine du jeune et de l’entreprise, qu’il peut enfin déverser en le camouflant derrière un écran de fumée juridique.

Un procès dans lequel on a vu débarquer plusieurs centaines de parties civiles !! Plus nombreux que les clients de Heetch pratiquement. Tous les taxis étaient là. Ces prolétaires du transport qui se sont et se laissent encore tondre en bons moutons par G7 et Taxis Bleus qui les saignent depuis 30 ans, sans qu’ils ne trouvent mot à redire, se révoltent tout à coup contre une société qui réalise…..1.5M d’euros de chiffre d’affaire. Le chiffre d’affaire de 15 taxis environ (déclaré en tous cas). Avec 1.5M d’euros de chiffre, Heetch mettrait en péril une profession dont le chiffre s’élève en centaine de millions d’euros à Paris. Pour transporter des clients qui n’ont pas les moyens de prendre un taxi, pour des clients qui cherchent à rentrer en banlieue le samedi soir où aucun taxi ne souhaite les ramener, par des chauffeurs qui gagnent ainsi la somme faramineuse de 6000eur par an, vous avez bien entendu, 6000eur par an. De quoi contribuer à amortir de coût de leur voiture, dans un pays où la pauvreté gagne du terrain.

Le jugement ? Pas un jugement, une exécution. Dans un pays qui a supprimé la peine de mort, on semble l’avoir maintenu pour les entrepreneurs. Une amende qui correspond à 1/3 de son chiffre d’affaire, au profit de taxis qui n’en ont pas souffert. Il fallait y penser, une indemnisation sans préjudice. Nouveau concept de droit au service du combat politique.

Conséquence. J’espère que nos amis vont faire Appel et interpeller, avec l’aide de l’Observatoire de l’Ubérisation, les politiques, terrés dans leur campagne sans contenu et leur déballage de linge sale permanent, afin qu’ils prennent leur responsabilité et fassent de Heetch un nouveau blablacar urbain. Un moyen pour des jeunes de rentrer sain et sauf chez eux, ramenés par des jeunes qui réduisent le coût de leur voiture. Bref du covoiturage !