Mondial de l’auto : Carlos Ghosn parie sur la révolution électrique mais ne dit pas tous les obstacles qu’il va devoir surmonter

Le Mondial de l’automobile qui vient d’ouvrir ses portes à Paris marque pour tous les constructeurs présents le départ de la révolution électrique qui va découvrir un nouvel eldorado. Carlos Ghosn, patron numéro 1 dans le monde de l’automobile, en tête.

La mutation paraît inéluctable, sauf que les plus pointus des experts savent que les obstacles au développement sont pour l’instant insurmontables. Les besoins en électricité seront considérables, les capacités de stockage de l’énergie sont encore moyenâgeuses, les risques écologiques sont aussi importants que les risques actuels liés aux émissions de CO2. Enfin, la généralisation de l’électrique dans l’automobile peut donner encore un peu plus de pouvoir aux fournisseurs de technologie digitale, les fameux GAFA.

Malgré ça, Carlos Ghosn, le président de l’alliance Nissan-Renault est d’un incorrigible optimisme.

Avec une production de 11 millions de véhicules par an, il considère avoir mis son groupe à l’abri des aléas conjoncturels et des ruptures structurelles. Son groupe automobile porte les couleurs de la maison France sur tous les marchés du monde.

« La grande modification depuis 2016, explique-t il au journal Les Echos, c'est l'éruption de technologies permettant d'envisager des voitures beaucoup plus connectées ou autonomes, et surtout des services de mobilité... Nous sommes plutôt en avance sur la concurrence. »

Mais le grand changement passera aussi selon lui par le développement de l’électrique.

« Si on lit les déclarations des uns et des autres, dit encore le président de Renault, on ne sait pas très bien qui est en tête et qui est derrière. Mais il suffit de compter les voitures sur le terrain. Nous sommes devant les autres en termes de ventes et de rentabilité, c'est la réalité. Nissan Leaf et Renault Zoé se partagent la première place en Europe, Leaf est la voiture électrique la plus vendue dans le monde, Kangoo ZE est numéro un des ventes européennes d'utilitaires électriques, et beaucoup d'autres produits arrivent, comme la K-ZE en Chine à partir de l'an prochain... Fin 2022, 50 % de l'offre de l'Alliance (y compris celle de Renault) sera électrifiée. Et plus de 10 % de nos ventes seront faites en pur électrique ».

Carlos Ghosn ne peut pas se permettre de douter que sa stratégie est la bonne, à l‘heure où les rapports concurrentiels sont en train de basculer en sa faveur et où l’industrie automobile allemande, secouée par les scandales autour du diesel, marque le pas.

La stratégie du tout électrique, qui paraît partagée par une grande partie des marchés de la planète, n’est pourtant pas sans obstacles. Certains sont pour l’instant insurmontables. Et les innovations technologiques sur lesquelles tout le monde travaille d’arrache-pied (sans grands succès pour l’instant) ne sont pas les seules inconnues. La technologie est loin de pouvoir répondre à une demande de masse. Les forces politique sont loin de pousser dans le sens de ce progrès-là.