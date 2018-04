De moins en moins innocents : le nombre de viols et d’agressions sexuelles commis par des enfants de moins de 10 ans ne cesse d’augmenter

Atlantico : Qu'en est-il de ce type d'actes en France ? Est-il également en hausse en France (à l'école ou non) ?

Stéphane Clerget : En France le nombre d’actes de délinquance sexuelle commis par des enfants et des adolescents a cru ces vingt dernières années. Les mineurs du même âge, mais surtout plus jeunes étant les principales victimes. Il est vrai que ces dix dernières années les mineurs auteurs d’agressions sexuelles sont l’objet de l’attention des milieux policiers et judiciaires et que ces délits sont aujourd’hui beaucoup plus volontiers signalés. Auparavant nombre de ces actes étaient passés sous silence ou minimisés, tant par les collectivités que les familles (la victime et l’auteur étant souvent de la même famille) et considérés comme des comportements guidés par le besoin d’expérimentation ou la curiosité. Si ces enfants ou adolescents auteurs d’agressions sexuelles présentent une typologie différente des adultes agresseurs, des données scientifiques attestent que les délinquants sexuels adultes avaient déjà des pratiques dévoyées enfant ou adolescent.

Quelles peuvent être les explications à ce type de comportements ?

Les facteurs éducatifs jouent un rôle primordial. Si les parents ont bien en tête de protéger leurs enfants contre des adultes pédophiles ou éphébophiles, ils négligent d’envisager que leur enfant ou adolescent puise être un auteur potentiel d’agression sexuel ou la victime d’un autre enfant et ils négligent de prévenir les relations sexuelles entre les enfants et les adolescents. L’interdit de l’inceste notamment au sein de la fratrie n’est pas clairement enseigné. Les bains en communs sont courants. Il faut expliquer aux enfants que les jeux sexuels devront attendre l’âge de 15 ans avant d’être pratiqués et ne seront jamais pratiqués avec un enfant quand on est ado, ni avec un membre de la famille et en tous cas jamais imposés.

Les auteurs peuvent volontiers avoir été eux-mêmes victimes d’agresseurs sexuels ou grandir dans un environnement marqué par un climat incestuel, violent (presqu’un sur deux a été victime de violences éducatives, plus d’un sur deux témoins de violence familiale) ou par un désinvestissement éducatif.

La consommation de pornographie qui n’a jamais été aussi importante dès l'âge de 10 ans favorise aussi les comportements déviants.

La sexualité chez les auteurs enfants apparaît parfois surinvestie au détriment des autres aspects de la vie de l’enfant. Mais chez les ados on retrouve surtout une tendance à l’isolement vis-à-vis des pairs mais aussi un isolement affectif dans sa famille, une grande difficulté à entretenir des relations proches, une inhibition qui font que ces ados vont chercher la sexualité avec des plus jeunes.

A l’inverse les garçons en bonne santé affective ayant de bonnes relations sociales avec les jeunes de leurs âges ou les adultes ont beaucoup moins tendances à commettre des agressions sexuelles.