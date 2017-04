"Moi, moi-même et je" : le narcissisme et l'utilisation de l'Internet

À l’inverse de Howe et Strauss, Twenge et Campbell (2009) considèrent la génération du millénaire et les plus jeunes membres de la génération X, comme faisant partie de la « génération M » ou « me generation », que d’autres appellent la génération : « Me, myself and I » (« moi, moi-même et je ») qu’on peut appeler plus simplement la génération : « moi-je ».

Les personnes qui appartiennent à cette génération sont confiantes, tolérantes mais narcissiques. Ce sont aussi des rebelles qui ont parfois des caractéristiques antisociales. Elles se préoccupent peu de politique et ne cherchent pas à donner un sens altruiste à leur vie contrairement à ce que prédisait Howe et Strauss (2000) qui voyaient en ces individus une génération de citoyens modèles, optimistes et travailleurs : de nouveaux héros. Elle allait ressembler à la précédente génération des héros, née entre 1901 et 1924, qui avait connu la crise de 1929 et combattu pendant la Seconde Guerre mondiale (la génération des GI).

Or, jusqu’à preuve du contraire, on a plutôt affaire, aux États-Unis, à une génération imbue d’elle-même, centrée sur la recherche de la célébrité et de l’argent, à tout le moins dans les milieux favorisés. Une étude de Stinson et al. (2008) effectuée aux États-Unis a montré que la personnalité narcissique était presque trois fois plus fréquente chez les personnes dans la tranche d’âge des 20 ans, et qui sont donc nées au moment où Internet existait déjà, que chez les personnes âgées de plus de 65 ans. L’hypothèse selon laquelle la génération du millénaire est plus narcissique que la génération des baby-boomers semble donc fondée sur des données chiffrées et va à l’encontre de l’opinion de Howe et Strauss que cette génération serait forcément héroïque. Mais elle n’a pas encore dit son dernier mot.

Les héros sont forgés par les circonstances et il se pourrait que le contexte belliqueux actuel oblige une génération à passer de l’hédonisme à l’héroïsme.

Réseaux sociaux, célébrité, et personnalités narcissiques : ce que disent les études

Rien ne sert de blâmer Internet qui peut assurer aussi des réseaux de coopération et d’altruisme qui ont des effets positifs immédiats. N’oublions pas, non plus, qu’Internet a été créé pour faciliter la communication des scientifiques entre eux. Dans ses débuts, l’une de ses visées, lors de la guerre froide, était de maintenir un réseau de communication après une attaque nucléaire. Le Docteur Folamour, cher à Stanley Kubrick, a donc présidé à ses débuts, même si maintenant il est le vecteur du fol amour de soi. Mais ce qui est à mettre en question est, avant tout, l’éducation des générations X, Y et Z qui a rendu possible cet usage détourné des intentions communautaires de départ. Nous, les baby-boomers, en sommes à la foi les prophètes et les responsables. D’autant plus que les générations qui ont suivi la nôtre commencent à nous reprocher notre laxisme et notre manque d’autorité parentale.