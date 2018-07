Meurtre de Sarah Halimi : Kobili Traoré a-t-il le droit d’être irresponsable ?

Bonnes feuilles Le long chemin de croix arpenté par la gériatrie avant d'être prise au sérieux par les politiques

Bien plus qu'une réalité médicale, la maladie d'Alzheimer est en réalité une construction sociale pour décrire la vieillesse. Olivier Saint-Jean et Éric Favereau revisitent les quarante dernières années, avec ses errances, ses mensonges, mais aussi ses avancées, et montrent que la vieillesse n'est surtout pas une maladie ; que le déclin cognitif fait partie de la vie. Extrait de "Alzheimer, le grand leurre" du Pr Olivier Saint-Jean et Éric Favereau, publié aux éditions Michalon. 1/2