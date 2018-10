La mère, cette proie de choix pour le burn-out

Oui, il est épuisant d’être mère dans le monde d’aujourd’hui. Formidable de technologie, de liberté, de créativité, d’imagination, d’intelligence collective, d’information, d’énergie… ce monde est peu compatible avec la réalité maternelle, dans sa simplicité et son dépouillement. Le règne judéo-chrétien a du plomb dans l’aile. Certaines valeurs, qui étaient évidentes, ne le sont plus. Ainsi en est-il de la maternité, de la générosité, de la gratuité.

Pendant longtemps, il était naturel pour une femme de devenir mère. Il lui semblait normal de «se sacrifier» pour ce petit être qui dépendait d’elle, et c’était simple. Alors qu’aujourd’hui, tant de possibles s’ouvrent à elle que le devenir-mère n’a plus rien d’évident. Avant, être femme, c’était être mère! Mais ce n’est plus le cas, alors forcément la femme supporte moins les contraintes liées à la maternité… Moins tolérante aux frustrations et renoncements de la maternité, elle a sans doute moins de ressources pour y faire face.

Elle s’effondre plus vite. Mais le changement le plus notable concerne le rapport à l’argent. Tout se paye, tout s’achète: où donc est passé le gratuit? Si tout a une valeur marchande – bientôt certains nous prédisent qu’une femme pourra louer son utérus –, comment continuer à penser la « gratuité»? Si l’essence de la maternité est don, quel est son avenir dans cette société marchande? François Garagnon, auteur des Merveilleuses Mères veilleuses , écrit joliment: «Les hommes passent le plus clair de leur temps à acheter et à vendre, comme si toute l’activité humaine trouvait là son aboutissement.

La gratuité est le dernier bastion sacré, et les mères en sont les gardiennes, à la fois humbles et puissantes.» Dans ce contexte, pas étonnant que les femmes développent un malaise, un mal-être… Le matérialisme ambiant ne fait pas bon ménage avec la maternité, qui devient d’abord une question d’argent et de biens de consommation. Une psychologue me disait: «Je suis impressionnée: les parents, à peine leur enfant né, achètent tout: portique, poussettes, sacs à langer, ballon, chambre complète, chaise haute… Tout est prévu avant l’heure!» La maternité, dans son essentiel et sa simplicité, a du mal à survivre. Sans oublier que la norme est que les femmes travaillent à l’extérieur de chez elle. La double journée de travail – éreintante – n’arrange pas les choses. Et puis, il y a aussi ce monde tout-psy qui complique la vie! «Avant, la mère ne se posait pas toutes ces questions», explique encore Claire. Elle a dû répondre à sa fille, torturée par des interrogations psycho-métaphysico-et j’en passe: «Mais ne cherche pas des problèmes là où il n’y en a pas! La naissance de cette petite n’est pas un problème, mais une joie simple.»