Les meilleurs slogans de Mai 68 : "Soyons réalistes, demandons l’impossible"

Modéré

«Soyons réalistes, demandons l’impossible.»

Névrose, n.f. : affection caractérisée par des conflits qui inhibent les conduites sociales et qui s’accompagnent d’une conscience pénible des troubles.

(Source : Larousse)

Ambitieux

«Ne travaillez jamais !»

Et dire qu’il y a encore des gens contre le revenu universel cinquante ans plus tard

Véridique

«Seule la vérité est révolutionnaire.»

Bon, le mensonge peut aussi bien foutre le bordel parfois.

(#lesyeuxdanslesyeux)

Forwardé

«Nous sommes tous des indésirables.»

Bonjour, Pour faire face aux nombreux courriers indésirables, j’ai souscrit à un service anti-spam.

Ce service bloque tous les messages à l’exception de mes correspondants de confiance. Comme c’est la première fois que vous me contactez depuis que j’ai installé ce service, votre message «C’est toi la chienlit» a été bloqué. Afin de prouver que vous êtes un véritable expéditeur et pas une machine d’envoi de spams, cliquez simplement sur le lien ci-dessous et suivez les instructions

(quelques heures minutes suffisent, c’est vraiment très chiant simple):

http://www.arrêtezdemefairechier.com/àbaslespubsetlesspams=mai2018mai1968librio/arthuranjou

Vous serez alors immédiatement et de manière permanente ajouté à ma liste de correspondants de confiance.

Vous n’aurez donc normalement plus à faire cela la prochaine fois.

Merci d’avance.

Extraits de "68, année rhétorique - Les meilleurs slogans de Mai 68" d'Arthur Anjou, publié chez Flammarion

