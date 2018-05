Les meilleurs slogans de Mai 68 : "Les armes de la critique passent par la critique des armes"

Nous sommes tous des êtres de fantasme. Nous habillons tous en effet notre rapport à la réalité de notre imaginaire. Mais le fantasme sexuel, lui, est d’une autre nature. Il engage notre lien à la morale et aux convenances. Extrait de "Je fantasme donc je suis" d'Alain Héril, aux éditions Eyrolles (1/2).

La saison des grèves et manifestations bat son plein. Mais aussi festive et conviviale que cette séquence prétende être, cela risque de coûter cher aux Français.

Une étude universitaire anglaise s'inquiète de la surutilisation des écrans entre 10h et 11h du soir. Les écrans au lit, pire ennemi d'une sexualité épanouie ? Il faut craindre que oui.

La déclaration d'Emmanuel Macron comparant la lutte pour le maintien des APL et l'héroïsme d'Arnaud Beltrame est non seulement déplacée, mais en plus fausse, tant elle ne s'attaque qu'aux mauvaises personnes.