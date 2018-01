Maurras : et si la LICRA et SOS Racisme s'intéressaient un peu plus aux antisémites d'aujourd'hui plutôt que de s'acharner sur ceux d'hier ?

Vous avez eu la peau de Céline. Gallimard voulait republier ces pamphlets antisémites. Vous avez protesté. Et Gallimard a rendu les armes en renonçant à son projet éditorial. Bien sûr qu'il fallait republier Céline : ses pamphlets parfaitement abjects sont un témoignage unique de ce que peut être la paranoïa anti-juive.

Vous venez d'avoir la peau de Maurras. Dans un livre édité par le Haut conseil aux commémorations nationales, référence était faite à ce grand écrivain et néanmoins grand antisémite.

Vous avez protesté. Et comme Gallimard, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a rendu les armes. Le livre sera mis au pilon. Notons en passant une différence de taille entre Maurras et Céline. Le premier écrivait, le second vomissait.

Et vous avez gagné quoi dans votre combat contre les morts ? Votre vigilance quand elle se montre à ce point étriquée et pointilleuse ressemble à un moulin à prières qu'on fait tourner sans relâche. Bien sûr qu'il faut honorer Maurras. Qui n'a jamais lu ses livres ne saura jamais quelle beauté peut recéler la langue française. Bien sûr qu'il fallait rééditer Céline. Ses pamphlets sont un excellent antidote contre l'antisémitisme.

Vous êtes maladivement fasciné par les années 30. Ce qui vous empêche de regarder en face les années que nous vivons. En 2018, l'antisémitisme se porte bien, très bien en France. Il se fait entendre dans certains prêches de certaines mosquées. Il s'étale sur les réseaux sociaux. Il est jeunes, vigoureux, et porte souvent capuche.

Mais ça vous ne voulez pas le voir. Vous fermez les yeux. Peut-être pas les deux mais un en tout cas. Car ces vivants-là vous posent problème. Évidemment que vous ne désapprouvez pas. Mais vous ne voulez pas stigmatiser une population réputée souffrante. Vous leur accordez une belle présomption d'innocence, la haine étant chez eux, selon vous, une manifestation déplorable, certes, d'une jeunesse difficile.

On vous comprend. SOS Racisme râle presque exclusivement les adhérents et sympathisants dans la mouvance de la diversité. La Licra, toujours un peu honteuse de ses origines, cherche à se faire pardonner son côté juif. C'est facile. Et ça ne mange pas de pain de taper sur Maurras et Céline.