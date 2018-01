Mark Zuckerberg veux réparer Facebook mais a-t-il vraiment les moyens de répondre au grand trouble social qui secoue les systèmes politiques occidentaux ?

Atlantico : Mark Zuckerberg a souhaité, lors de ses vœux, réparer les erreurs de Facebook vis-à-vis des fausses nouvelles et des appels à la haine Peut-il y parvenir tout en gardant le cœur de ce qui fait Facebook ?

Jacques Henno : Il peut essayer en agissant sur plusieurs plans. Tout d'abord en refusant de diffuser des publicités émanant de personnes qui ne sont pas sérieuses.

Il va aussi essayer, quand certaines informations suspectes sont détectées, plutôt que de les signaler comme fausses, (ce qui avait un contre effet), de donner plus d'informations sur ce sujet aux utilisateurs de Facebook.

Est-ce que ces changements vont vraiment changer l'ADN de Facebook, je ne le pense pas. Par contre, il faut se poser la question de savoir si Facebook va arriver à se remettre de ce scandale d'avoir exposé 126 millions d'Américains à de fausses nouvelles, ce qui aurait aidé les Russes et aidé Trump à se faire élire. On va voir dans les prochains mois si les abonnements à Facebook vont évoluer, et si l'utilisation que les gens en font va changer, notamment auprès des jeunes. Facebook a lancé une enquête auprès de leaders d'opinion en Europe pour savoir quelle est son image, cela montre bien que l'entreprise se préoccupe de son image.

Il faut bien voir aussi que certains prêtent des ambitions politiques, voire présidentielles à Mark Zuckerberg. Si c'est le cas, que ça soit au niveau local ou fédéral, il est évident que c'est un coup qui pourrait lui être porté : avoir contribué, même de façon passive, à saborder la démocratie aux États-Unis, et en laissant le réseau social aux deux milliards d'utilisateurs être utilisé à des fins de propagande.

Nathalie Nadaud-Albertini : Le problème des fausses nouvelles est avant tout un problème d’anonymat, c’est-à-dire que l’on ne sait pas qui publie quoi dans quel cadre, de sorte qu’il est difficile pour les utilisateurs de se repérer afin de se faire une opinion sur le contenu véhiculé, notamment dans le cadre des contenus sponsorisés à visée politique. Dans ce cas, rendre publique l’identité des annonceurs peut s’avérer judicieux, car cela permettrait d’identifier qui parle et de mieux voir à qui on a affaire. Tout comme il pourrait s’avérer judicieux d’emboîter le pas à ce à quoi Twitter s’était engagé en octobre 2017. À savoir : modifier l’apparence des publicités politiques et créer un espace sur le réseau où trouver les différentes publicités politiques afin de permettre aux utilisateurs de se rendre compte des campagnes diffusées par chaque camp.

La solution paraît relativement simple quand il s’agit d’identifier publiquement les «gros influenceurs » qui officient dans les médias traditionnels (les partis politiques, les entreprises etc.), mais cela devient plus compliqué quand il s’agit d’individus ordinaires. En effet, dans la mesure où Facebook se situe sur une ligne de crête entre sphère publique et sphère privée, tout un chacun peut relayer différents contenus, qu’ils relèvent de la vie publique ou de la vie privée. Or, la levée de l’anonymat pour des individus ordinaires est problématique, car il ne s’agit pas uniquement d’indiquer leur nom et leur prénom, il s’agit d’indiquer publiquement leur appartenance à un parti politique, leur religion etc. Cela pose la question de ce qui peut être diffusé dans la sphère publique dans nos sociétés démocratiques qui considèrent que de telles informations relèvent de la sphère privée et n’ont donc pas à être communiquées sur la place publique. Cela reviendrait à créer une sorte de fichier géant où les utilisateurs seraient répertoriés selon leurs profils. Ces informations sont déjà disponibles pour l’algorithme de Facebook qui permet de suggérer certains contenus à des utilisateurs particulièrement réceptifs. La grande différence entre ce que fait déjà l’algorithme et un tel « fichier » se situe dans le fait que l’algorithme ne rend pas ces données publiques, c’est-à-dire disponibles pour tout un chacun, ce qui serait dangereux pour la démocratie.